ГОСТ на светофоры и маникюр: эксперт объяснила, зачем нужна тотальная стандартизация

Фото: Павел Лункевич

Сегодня покупатель все чаще всматривается в упаковку в поисках заветной аббревиатуры «ГОСТ», ведь государство взяло курс на масштабную стандартизацию всего: от начинки пирожных до правил маникюра. В этом году планируется внедрить в жизнь более двух тысяч национальных стандартов.

Почему мы возвращаемся к такой системе регулирования, и чем это обернется для рынка, «КП-Екатеринбург» рассказала заведующая кафедрой управления качеством и экспертизы товаров и услуг Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Ольга Владимировна Плиска.

«УМНЫЕ» СТАНДАРТЫ ВМЕСТО ХАОСА 90-Х

Волна стандартизации захлестнула самые неожиданные ниши. Мы привыкли, что ГОСТ регулирует молоко и хлеб, но теперь существуют требования к глэмпингам, конгрессно-выставочной деятельности и даже шариковым ручкам.

- С 1 сентября этого года начнет действовать стандарт на шариковые ручки. Это для примера, что стандартизация касается не только пищевой продукции, одежды и косметики. На услуги тоже: уже вступил в силу стандарт, который вводит единые требования к технологическим процессам ногтевого сервиса. С 1 июля вступает в силу стандарт на регулирование светофоров, в 2026 году будет принято около 240 документов в сфере строительства - перечисляет эксперт.

Ольга Плиска подчеркивает, что работа в этом направлении будет продолжаться, ведь именно стандарты задают уровень качества того или иного товара или услуги и их показатели. В отличие от 1990-х годов, государство стремится упорядочить рынок, сделав правила игры прозрачными.

- В советские времена были обязательные стандарты на все виды продукции и услуг. Мы просто возвращаемся к положительным моментам нашего прошлого. Основной целью стало защитить потребителей от подделок. Сегодня разрабатываются так называемые «умные» (SMART) стандарты, позволяющие, соблюдая основные требования, описанные в государственном стандарте, подстраивать эти требования под свое производство, - поясняет зав. кафедрой УрГЭУ.

БЕЗОПАСНОСТЬ, А НЕ БЮРОКРАТИЯ

Ключевой вопрос, который волнует бизнес: не станет ли стандартизация бюрократической нагрузкой Ольга Плиска убеждена в обратном. Она напоминает, что современные стандарты носят добровольный характер, если иное не заявлено публично.

- Федеральный закон № 216 «О стандартизации в Российской Федерации» установил добровольность применения стандартов. Но, если производитель заявляет на упаковке о соответствии продукции ГОСТу, эти требования становятся обязательными. Какая же это бюрократия? Это дело каждого: использовать или нет. Но если ты хочешь быть добросовестным и конкурентоспособным участником рынка, то должен следовать правилам. Иначе это уже базар, а не рынок. Это мы проходили в 90-х, - заявляет эксперт.

Главным приоритетом введения стандартов, закрепленным Федеральным законом № 184 «О техническом регулировании», Ольга Плиска называет не только качество, но прежде всего – безопасность продукции и услуг. По ее словам, ГОСТ перестает быть формальной бумагой и становится инструментом реального контроля, помогая выстроить прозрачный жизненный цикл продукции от сырья до его утилизации.

ВЫГОДНО ЛИ СОБЛЮДАТЬ НОРМЫ ГОСТ?

Сейчас на полках магазинов покупатели видят много продукции, выпущенной по техническим условиям (ТУ). Для потребителя это «кот в мешке», ведь рецептуру и состав при ТУ определяет сам производитель без оглядки на единые нормы. Ольга Плиска поясняет, что использование ГОСТа снимает этот барьер недоверия.

- Потребители не знают, что прописано в этих ТУ, это непрозрачная информация. Преимущество ГОСТа для производителя в том, что вместо разработки собственных тех. условий можно использовать уже готовый, универсальный инструмент для выпуска качественной продукции и прохождения сертификации. Это снижает затраты, - отмечает она.

Эксперт акцентирует внимание на том, что доверие к знаку ГОСТ у россиян сформировано исторически, на уровне ментальности. Покупатели охотнее доверяют товарам, которые имеют этот знак, а грамотные производители этим активно пользуются в рекламе.

ЗАПЛАТИТ ЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ?

Самый острый вопрос для любого покупателя: отразится ли введение ГОСТов на ценнике и можно ли считать маркировку знаком надежности. Ольга Плиска признает, что риск переноса издержек на плечи потребителя существует, но называет его не критичным.

- Если компания уже работает по стандартам, стоимость может не измениться. Строгий контроль и экспертиза – это дополнительные издержки, которые могут переложить на потребителей. Но, за качество платить или не платить – решает потребитель, а производитель должен понимать свою выгоду от реализации качественной и востребованной продукции. Массового удорожания, я считаю, не произойдет, потому как ГОСТ пока доброволен, - рассуждает Ольга Владимировна.

Она подчеркивает, что потребитель всегда голосует кошельком. Если у него есть желание заплатить больше за гарантированное качество, такая возможность должна быть предоставлена.

Что касается маркировки, считать ее знаком надежности можно только в том случае, если маркировка отвечает требованиям, не вводит в заблуждение, не содержит элементов ухода от действительности. Не случайно, в практике Управления качеством и Товароведения сформировался принцип трёх «Д». Маркировка должна быть: доступной; достоверной; достаточной. А четвертое, что мы добавляем к этим обязательным требованиям – Маркировка должна быть доверительной!

Говоря о перспективах, Ольга Плиска прогнозирует, что «умные» и цифровые стандарты займут большую часть нормативной базы. Они позволят кастомизировать требования без потери качества на рынке.

Учитывая, что на сегодняшний день в стране действует около 20 тысяч ГОСТов, кампания по их обновлению – это эволюционный процесс, а не революция. Государство намерено жестче контролировать продукцию, которая маркируется заветным знаком.

Как говорит Ольга Плиска, скорее всего, продукция с заявлением «соответствует ГОСТ» будет проверяться тщательнее. Главное, чтобы существовали: честная практика и добросовестность производителей.