Называли «сухопутный линкор»: как появился пятибашенный танк Т-35

Благодаря пяти башням Т-35 мог вести огонь во все стороны

В 1930-х весь мир грезил гигантоманией. Возводились небоскребы, поднимались в небо огромные дирижабли. Не отставал и Советский Союз. У нас создали самый мощный для того времени пассажирский паровоз «Иосиф Сталин», самый большой 8-моторный пассажирский самолет «Максим Горький» и настоящую «крепость на гусеницах» – единственный в мире серийный пятибашенный танк Т-35.

К нашему времени этих гигантов практически не осталось. Единственный сохранившийся экземпляр Т-35А можно увидеть в парке «Патриот» в Подмосковье. Также два образца танка Т-35 находятся в Музейном комплексе в Верхней Пышме. Один из них на ходу и 9 Мая примет участие в Торжественном шествии. Мы рассмотрели его вблизи.

Длина танка составляла 10 метров

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАЛОСЬ 500 ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Когда стоишь рядом с Т-35, невольно ощущаешь себя маленьким, пусть ты и 176 см ростом. Габариты у танка такие: длина – 10 метров, высота – 3,5 метра, ширина – 3 метра. Вес – больше 50 тонн. Сколько же лошадиных сил нужно, чтобы привести такую машину в движение?

- Больше 500 лошадиных сил! – отвечает нам специалист Музейного комплекса в Верхней Пышме Максим Радионов. – Для этого в Т-35 установили авиационный двигатель М-17. Несмотря на то, что двигатель был мощным, танк мог развивать скорость только до 30 км/ч. По пересеченной местности скорость снижалась до 14 км/ч. Тут играли роль масса и удельное давление на грунт.

К нашему времени образцов Т-35 практически не осталось

История Т-35 началась в конце 1920-х, когда в Советском Союзе решили, что для армии нужен тяжелый танк прорыва. По легким танкам и по бронеавтомобилям наработки уже были, а вот по тяжелым серийным танкам – нет.

Разработкой занимался опытно-конструкторский машиностроительный отдел Ленинградского машиностроительного завода им. Ворошилова. Первый прототип Т-35-1 был готов уже в 1932 году. В 1933 построили второй образец. А затем началось серийное производство. Оно продолжалось до 1939 года. За это время было выпущено 59 машин (не считая двух опытных образцов, - Прим. Ред.)

Посмотреть на образец танка Т-35 вблизи можно в Музейном комплексе Верхней Пышмы

- Идея пятибашенного танка заключалась в том, что по мощности вооружения он один должен был заменить собой на поле боя два легких танка и один средний, - говорит Максим Радионов.

Как это работало – у танка есть основная, самая большая и самая высокая башня, вооруженная 76-миллиметровой пушкой с боекомплектом на 96 выстрелов для уничтожения укрепленных позиций врага. Вокруг нее располагается четыре башни поменьше. Две из них – спереди и сзади – вооружены 45-миллиметровыми пушками с боекомплектом на 226 выстрелов. Они предназначены для борьбы с танками. Еще две башни оборудованы только пулеметами. Кстати, в других трех башнях тоже были пулеметы. Их общий боекомплект составлял 10 000 патронов.

Средние башни были вооружены 45-миллиметровыми пушками с боекомплектом на 226 выстрелов

- Этот танк в теории мог стрелять во все направления и защищаться от любого вида угроз, чего легкие танки в силу своей малой огневой мощи не могли себе позволить, - объясняет Максим Радионов. – Задачей танка на поле боя было – ехать на хорошо укрепленную позицию противника, огнем из всех орудий и пулеметов подавлять огневые точки и делать проходы в линии обороны для наших танковых соединений и для пехоты.

УЧАСТВОВАЛ В БОЯХ ПОД ЛЬВОВОМ И ХАРЬКОВОМ

Для управления таким танком нужен был экипаж из десяти человек. В самой крупной башне находились командир-наводчик, пулеметчик и заряжающий, который также был радистом. В каждой из средних башен сидели еще по два человека. В пулеметных башнях еще по одному. В отделении управления находился механик-водитель – десятый член экипажа. Причем из-за особенностей конструкции его люк можно было полностью открыть, только если пулеметную башню прямо над ним поворачивали в сторону.

Высота Т-35 составляла 3,5 метра

Глядя на танк, обращаешь внимание, что на лобовых и кормовых бронелистах корпуса есть очень толстые буксирные серьги. Учитывая, что в 1930-х это был самый крупный танк, как-то сложно представить, кто же мог взять его на буксир? Как объясняет эксперт, тут нужен был или другой такой же танк, или сцепка из 3-4 тяжелых тракторов. Впрочем, несмотря на грозный и внушительный вид, боевой путь у Т-35 был не очень большим.

- В основном с 1933 года они участвовали в парадах, маневрах и учениях. Это был символ мощи советской промышленности и советского танкостроения – первый в мире пятибашенный серийный танк, - говорит Максим Радионов. – Когда люди видели его воочию вблизи на параде, то были под большим впечатлением. Его называли «сухопутным линкором».

Всего с 1932 по 1939 год был выпущен 61 танк Т-35 (включая два опытных образца)

В Великой Отечественной войне танки Т-35 участвовали по большей части в составе 34-й танковой дивизии. За первые две недели боевых действий из-за сверхнапряженных маршей, поломок и отсутствия горючего практически все они были утрачены. Лишь по 6 танкам сохранились отчеты, в которых потери машин считались боевыми.

- С 22 по 29 июня 1941 года Т-35 участвовали в боях под Львовом, а позднее осенью под Харьковом, - рассказывает специалист Музейного комплекса в Верхней Пышме Максим Радионов. - По 34-й танковой дивизии осталось много документов, по которым можно проследить весь путь танков Т-35. Некоторые из них прошли расстояние в 500-600 километров. Для такого танка это достаточно много, при условии, что это был марш, это были бои, и это было движение по пересеченной местности.

Эта округлая конструкция на основной башне называется поручневой антенной. Ее наличие указывало на то, что в танке есть радиостанция

