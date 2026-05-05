Общество5 мая 2026 19:14

В центре Екатеринбурга проходит репетиция парада Победы

Анастасия ЛАПИНА
В центре уральской столицы проходит репетиция Парада Победы

В Екатеринбурге прямо сейчас проходит репетиция Парада Победы. С 20:00 5 мая до 04:00 6 мая движение всех видов транспорта по ряду центральных улиц полностью ограничено — город готовится к главному военному шествию года. Фотокорреспондент «КП-Екатеринбург» наблюдал за происходящим вместе с участниками репетиции и запечатлел, как улицы уральской столицы превратились в военный плац.

В этом году парад будет длиться полчаса

Парад посвящен войскам Екатеринбургского гарнизона

Сам парад состоится 9 мая на площади 1905 года. Он продлится полчаса и будет посвящен войскам Екатеринбургского гарнизона. С 10:00 до 10:30 военнослужащие пройдут торжественным маршем. Сразу после этого, с 10:40, стартует шествие «Бессмертного полка» по проспекту Ленина. Колонна с портретами героев пройдет от улицы Карла Либкнехта до Московской.

Колонны прошли по центральным улицам города

Екатеринбург превратился в военный плац

Кроме того, в День Победы горожан ждет насыщенная программа. Утро начнется с торжественного ритуала «Память» на Широкореченском мемориале. Днем на улице Горького развернется выставка ретроавтомобилей, а в Историческом сквере закружат «Вальс Победы». Ближе к вечеру на главной сцене состоится гала-концерт «За Россию, за мою!». Завершит праздник салют — он прогремит в небе над акваторией Городского пруда.

Улицы города перекрыли

Напомним, что в этом году помимо Екатеринбурга акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате еще в трех городах Свердловской области. Речь идет о Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Верхней Пышме. Жители остальных муниципалитетов смогут присоединиться к акции онлайн.