Свыше 100 тысяч человек претендуют на участие в Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге

Международный фестиваль молодежи пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге

Свердловская область готовится к Международному фестивалю молодежи. Он пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Одной из его площадок станет кампус Уральского федерального университета. На фестивале в столице Урала встретятся десять тысяч молодых людей со всего земного шара в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация участников на мероприятие уже завершилась. Заявки подали более 100 тысяч человек из 191 страны мира.

- Среди них – те, кто уже реализует соцпроекты, развивает технологии, добивается успехов в науке, работает в сфере госуправления своих стран, - сказал заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. - Вместе молодые лидеры будут искать решения глобальных вызовов. Важно, что этот международный диалог состоится на площадке в нашей стране, где по поручению Президента Владимира Владимировича Путина создаются широкие возможности для самореализации молодых.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ И НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

Организаторы отмечают большой интерес иностранной молодежи к фестивалю – 62 тысячи заявок поступило от жителей стран Северной, Центральной и Южной Америки, Европы, Африки, Азии, Ближнего Востока и Австралии. Если говорить про Россию – то от наших граждан была подано 40 231 заявка. Лидерами по количеству потенциальных участников стали Москва и Свердловская область.

- Мы приятно удивлены активностью молодых екатеринбуржцев, которые подали на Фестиваль свыше 2 тысяч заявок, - сказал генеральный директор Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов. – Анкеты, отличающиеся высоким качеством, показывают: жители столицы Урала не только делятся своими достижениями, но и демонстрируют искреннюю мотивацию к налаживанию связей со сверстниками из-за рубежа, а также стремление показать всему миру свой регион.

Потенциальный участник МФМ-2026 Егор Балев из Московской области Фото: предоставлено Егором Балевым

Также много заявок поступило от молодежи Санкт-Петербурга, Пермского и Краснодарского края, Московской, Воронежской, Нижегородской областей, Башкортостана и Республики Татарстан. Теперь экспертам нужно отобрать 10 тысяч лучших анкет потенциальных участников – выбрать тех, кто в сентябре поедет на фестиваль в Екатеринбург.

- Я родился и вырос в Подмосковье, занимаюсь развитием волонтерской деятельности на территории родного региона, - рассказал потенциальный участник МФМ-2026 Егор Балев из Наро-Фоминска. – Много лет работаю для жителей родного края. С молодежью мы развиваем добровольческое движение. Для пенсионеров проводим курсы блогеров. Для участников СВО и членов их семей организовываем заплывы на сапбордах. Для детей устраиваем культурные мастер-классы. Заявку на участие я подал, потому что Международный фестиваль молодежи это новые знания и новые знакомства, которые дают возможности для развития своих проектов и обмена опытом.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Как объясняют организаторы, приоритет при оценке кандидатов будет отдаваться в первую очередь тем, кто уже проявил себя в одной из восьми сфер. Это спорт, медиа, цифровизация и IT, креативные индустрии и творчество, гражданская активность, государственное управление, наука и образование, а также предпринимательство.

- Я родом из Владивостока. У меня несколько бизнесов, основной из которых – инвестиционный и финансовый консалтинг, - рассказал потенциальный участник МФМ-2026 из Приморского края Виктор Пахмутов. – Я принимал участие в этом мероприятии еще в 2017 и 2024 годах, когда Фестиваль назывался Всемирным. Каждый раз участие в этом событии дарит мне множество ярких эмоций и оставляет приятные воспоминания на всю жизнь. У меня большой опыт выступлений на крупных площадках, таких как Восточный экономический форум, а также форумах Росмолодежи - Таврида, Амур, Байкал, Восток, На Волне. На Международном фестивале молодежи мне также хотелось бы стать лектором от Российского общества «Знание». В настоящий момент обсуждаем мою кандидатуру. Моя цель, как активного участника Фестиваля – знакомиться, обмениваться деловыми контактами и выиграть как можно больше сувениров на память.

Потенциальный участник МФМ-2026 из Приморского края Виктор Пахмутов Фото: предоставлено Виктором Пахмутовым

Кроме того отбирая участников для фестиваля эксперты будут оценивать и мотивацию кандидата – насколько они стремятся к обмену опытом и развитию международного сотрудничества.

- И в Якутии, и в Африке, и в Европе проблемы у людей с инвалидностью, по сути, одни и те же. И думаю, взаимодействуя на фестивале, обмениваясь опытом, мы можем найти ее решение, - сказала потенциальный участник МФМ-2026 из Якутии Юлия Русалова, руководитель детского развивающего центра в поселке Нижний Куранах. - Я волонтер и мама двух особенных детей. И я верю, что инклюзия не должна заканчиваться на пороге дома или реабилитационного центра. Она должна быть везде. Голос таких семей как у меня, должен быть услышан – инклюзия нуждается в развитии.

Потенциальный участник МФМ-2026 из Якутии Юлия Русалова Фото: предоставлено Юлией Русаловой

Добавим также, что в рамках фестиваля будет действовать масштабная детская программа, рассчитанная на тысячи ребят из разных стран. Ее задача – создать условия для развития детской дипломатии и реализации совместных инициатив.

