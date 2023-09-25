Подрезает и матерится: как характер человека влияет на стиль вождения

Чтобы не создавать проблем себе и окружающим на дорогах, нужно корректировать манеру езды. Фото: Тимур Ханов, "КП"

Не все водители отдают себе отчет в том, как ведут автомобиль: агрессивно или спокойно, лихача или не нарушая правила дорожного движения.

Психологи уверены: чтобы не создавать проблем себе и окружающим на дорогах, нужно корректировать манеру езды, ориентируясь на свой характер.

Поведение на дороге зависит не только от стажа управления транспортными средствами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОРОЖНОЕ БЕШЕНСТВО

Поведение водителя за рулем зависит от нескольких факторов, а не только от стажа управления транспортными средствами. Большое влияние на манеру езды и умение выдерживать стрессовые ситуации оказывает воспитание автолюбителя, его характер и темперамент, положение в социуме и даже специфика работы (одно дело, когда вы с места на место перекладываете бумажки, и вас никто не трогает, другое, когда ежедневно приходится контактировать с людьми и решать сложные задачи).

Психологи работают с людьми после дорожно-транспортных происшествий (реабилитация, работа со страхами и т.д.), ведут терапию во время подготовки автолюбителей к выезду на общедоступные дороги. У нас даже есть термин «дорожное бешенство», которое уже долгое время находится на грани признания болезнью. Дело в том, что исследования подтвердили: характер человека, знак зодиака, страна проживания и даже цвет машины, который вы выбираете, многое говорит о личностных характеристиках и, как следствие, о манере вождения.

На вождение влияет концентрация внимания и умение не отвлекаться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое страшное, что психологические особенности каждого конкретного человека при управлении транспортом влияют на всех участников дорожного движения, а не только на водителя. Например, если человек не умеет контролировать стресс, а ему во время вождения сообщили, что погибла любимая собака, он может расстроиться и на фоне этой эмоции критично превысить скорость. Результат: минимум штраф, максимум ДТП с последствиями.

ТЕМПЕРАМЕНТ VS ВОЖДЕНИЕ

Самое большое влияние на качество вождения оказывает (кроме знаний, умений, навыков и опыта) темперамент человека, реакция нервной системы, ее возбудимость и, наоборот, торможение.

Традиционно выделяют четыре типа темперамента: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. Разница в вождении в соответствии с типом темперамента следующая. Например, холерик больше ориентируется в дорожном пространстве и чувствует себя уверенно в наборе скорости и самом управлении автомобилем. Но при этом допускает ошибки при торможении и в выборе дистанции, от чего периодически попадает в аварийные ситуации.

Флегматик же, наоборот, с торможением проблем испытывать не будет, а вот быстро среагировать на форс-мажор ему будет сложнее.

Меланхолик более чувствителен ко всему, что происходит на дороге и чаще, чем другие типы, испытывает страхи по поводу вождения. Он скорее растеряется в критической ситуации, чем сразу примет верное решение.

Сангвиник водит машину с энтузиазмом и с таким же энтузиазмом совершает гораздо больше ошибок. Но это все условно.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Также на вождение влияет концентрация внимания и умение не отвлекаться, быстрое считывание дорожной ситуации как говорят водители, «уметь читать дорогу». И конечно же, стресс, тревожность и эмоциональное состояние водителя.

Сколько раз было рекомендовано не садиться за руль, когда человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии… Вспомните и ответьте самому себе честно: вы садились за руль после того, как узнали страшную новость, например, о смерти близкого? После острой ссоры, расставания? После того, как вас начальник грозился уволить? Как вы себя ведете, когда чувствуете, что вас захлестывают эмоции? В такие моменты важно уметь отказаться от поездки или хотя бы от машины в пользу такси или общественного транспорта.

Психологи советуют тщательно и с особым вниманием отбирать композиции для плейлиста в автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БЫСТРО УСПОКОИТЬСЯ: ПРАКТИКА

Вот еще несколько советов, которые помогут водителю прийти в сбалансированное состояние и сесть за руль спокойным и внимательным:

- Дыхательные техники, которые стабилизируют и успокаивают;

- Фокусирование мыслей на позитивных вещах во время поездки;

- Планирование и изучение маршрута заранее, чтобы избежать лишних переживаний и растерянности, когда дорога вдруг повернет не туда.

Также, чтобы быть уверенным за рулем, эксперты предлагают ввести в свою жизнь техники на концентрацию внимания, на удержание фокуса, на развитие быстроты реакции и общее повышение скорости мышления, тренировки мелкой моторики. К сожалению, к этому вопросу основательно подходят не все водители. Чаще концентрацией внимания увлечены спортсмены и йоги.

АВТОПЛЕЙЛИСТ

А вот музыка популярный вид медитации. Психологи советуют тщательно и с особым вниманием отбирать композиции для плейлиста в автомобиль. Влияние звука на психоэмоциональное состояние человека чрезвычайно велико: музыка высокой громкости нарушает качество и быстроту реакций на сигналы, которые поступают в мозг с периферийного поля зрения. Другими словами, чем громче музыка, тем ограниченней мы видим пространство. Здесь самое главное правило не слушать за рулем композиции, которые вызывают очень сильную эмоциональную реакцию и тем более уводят в воспоминания, даже если они приятные.

Маленький лайфхак для длительной поездки: чередуйте медленные музыкальные композиции с быстрыми. Засыпаете подпевайте своим любимым исполнителям, даже если вам медведь оттоптал уши. Включайте аудиокниги и подкасты на интересные темы, особенно бурные обсуждения. В общем, убирайте монотонность дороги.

АГРЕССИЯ ЗА РУЛЕМ

Вы часто злитесь за рулем? Ругаетесь матом? Кричите на участников движения? Часто попадете в конфликтные ситуации на дороге? Вас больше раздражают пешеходы или водители? Есть исследования, подтверждающие, что злость водителя, находящегося в салоне с пассажирами, менее сильная, нежели если бы он находился в салоне автомобиля один. И дело не в том, что люди становятся за рулем злее и агрессивнее. А в том, что именно сидя на водительском сидении они позволяют выйти эмоциям наружу в силу мнимой безопасности.

Обратите внимание, что самые дерзкие люди на дороге те, у кого стекла тонированные, то есть которые имеют некоторую анонимность и неузнаваемость.

Автомобиль, создающий ощущение закрытости и безопасности, открывает нашему подсознанию дорогу к выплеску того, что накопилось внутри. Если человек не наладил контакт со своей яростью, если не умеет проживать и проявлять чувство злости в обычной жизни, то в дороге, даже стоя в пробке, его ярость найдет выход из накопленного раздражения. Но, скорее всего, уже нанося большой урон самому себе, либо вообще формируя конфликтную ситуацию.

– На сегодняшний день в этом году в Свердловской области уже произошло 489 наезда на пешехода, из которых 266 – в Екатеринбурге. Понятно, что нет статистики по эмоциональному состоянию водителей во время этих ДТП, но результат печальный – 44 человека погибли, 463 ранены, – говорят в Госавтоинспекции Свердловской области. – Отдельные цифры есть по наездам на пешеходных переходах: 180 ДТП, 6 человек погибли, 180 ранены. А ведь пешеходные переходы обозначаются знаками, перед некоторыми есть искусственные неровности.

ДАЙ ДОРОГУ ДУРАКУ И ПОМОГИ ЕМУ

Важным фактором является способность человека адекватно оценивать свои действия. Мы не видим себя со стороны, не знаем, насколько комфортно другим участникам движения с нами, но обязательно комментируем умение водить другого человека. Двойственность оценки меня и другого вот, что рождает необъективность суждений.

Если со своей злостью мы можем поработать, то с хамством и агрессией другого водителя сделать ничего невозможно. Лучший вариант реагирования на таких людей родился у водителей со стажем. Речь о правиле трех Д: «дай дорогу дураку». Но есть и еще один совет от психологов, который должен стать правилом для каждого участника дорожного движения: «Пойми, пропусти, помоги!».

НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ

Отдельная категория водителей – начинающие. Еще не поняли характеристики машины, не уверены в опасных маневрах, но уже гоняют с превышением скорости. Статистика ДТП с участием таких «малышей на драйве» не веселит: в Свердловской области за 2023-й год уже произошло 121 ДТП из-за нарушения ПДД водителями ТС со стажем управления до двух лет. Из них 3 человека погибли, 169 ранены.

– Новичок после сдачи экзамена в ГИБДД обязан в течение двух лет ездить с приклеенным на стекло восклицательным знаком. За его отсутствие в соответствии с требованиями пункта 2.3.1 ПДД и пункта 7.15 предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей, – поясняют в Госавтоинспекции Свердловской области.

Можно использовать и другие альтернативные знаки, но они не имеют отношения к правилам дорожного движения. Например, восклицательный знак в белом треугольнике с красной каймой, изображение кипящего чайника, женских туфелек и прочих подобных табличек.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ: СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Ответственность зависит от величины превышения скорости, согласно статье 12.9 КоАП РФ:

- 500 рублей – если превысил на более 20 км/ч, но не более 40 км/ч.

- От 1000 до 1500 – более 40 км/ч, но не более 60 км/ч;

- От 2000 до 2500 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев – за превышение скорости на более чем 60 км/ч, но не более 80 км/ч;

- 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев – за превышение скорости на более чем 80 км/ч;

Если водителя уже лишали удостоверения, и он снова допустил нарушение, санкции ужесточаются. Он может получить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, его могут направить на исправительные работы сроком до 480 часов, его могут лишить свободы сроком до двух лет.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Материал подготовлен совместно с интегративным психологом, арт-терапевтом Нелли Набиуллиной.