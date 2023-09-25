Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2023 13:00

Подрезает и матерится: как характер человека влияет на стиль вождения

Большое влияние на манеру езды и умение выдерживать стрессовые ситуации оказывает воспитание автолюбителя, его характер и темперамент
Анастасия ЗАЙЦЕВА
Чтобы не создавать проблем себе и окружающим на дорогах, нужно корректировать манеру езды. Фото: Тимур Ханов, "КП"

Чтобы не создавать проблем себе и окружающим на дорогах, нужно корректировать манеру езды. Фото: Тимур Ханов, "КП"

Не все водители отдают себе отчет в том, как ведут автомобиль: агрессивно или спокойно, лихача или не нарушая правила дорожного движения.

Психологи уверены: чтобы не создавать проблем себе и окружающим на дорогах, нужно корректировать манеру езды, ориентируясь на свой характер.

Поведение на дороге зависит не только от стажа управления транспортными средствами

Поведение на дороге зависит не только от стажа управления транспортными средствами

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДОРОЖНОЕ БЕШЕНСТВО

Поведение водителя за рулем зависит от нескольких факторов, а не только от стажа управления транспортными средствами. Большое влияние на манеру езды и умение выдерживать стрессовые ситуации оказывает воспитание автолюбителя, его характер и темперамент, положение в социуме и даже специфика работы (одно дело, когда вы с места на место перекладываете бумажки, и вас никто не трогает, другое, когда ежедневно приходится контактировать с людьми и решать сложные задачи).

Психологи работают с людьми после дорожно-транспортных происшествий (реабилитация, работа со страхами и т.д.), ведут терапию во время подготовки автолюбителей к выезду на общедоступные дороги. У нас даже есть термин «дорожное бешенство», которое уже долгое время находится на грани признания болезнью. Дело в том, что исследования подтвердили: характер человека, знак зодиака, страна проживания и даже цвет машины, который вы выбираете, многое говорит о личностных характеристиках и, как следствие, о манере вождения.

На вождение влияет концентрация внимания и умение не отвлекаться

На вождение влияет концентрация внимания и умение не отвлекаться

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самое страшное, что психологические особенности каждого конкретного человека при управлении транспортом влияют на всех участников дорожного движения, а не только на водителя. Например, если человек не умеет контролировать стресс, а ему во время вождения сообщили, что погибла любимая собака, он может расстроиться и на фоне этой эмоции критично превысить скорость. Результат: минимум штраф, максимум ДТП с последствиями.

ТЕМПЕРАМЕНТ VS ВОЖДЕНИЕ

Самое большое влияние на качество вождения оказывает (кроме знаний, умений, навыков и опыта) темперамент человека, реакция нервной системы, ее возбудимость и, наоборот, торможение.

Традиционно выделяют четыре типа темперамента: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический. Разница в вождении в соответствии с типом темперамента следующая. Например, холерик больше ориентируется в дорожном пространстве и чувствует себя уверенно в наборе скорости и самом управлении автомобилем. Но при этом допускает ошибки при торможении и в выборе дистанции, от чего периодически попадает в аварийные ситуации.

Флегматик же, наоборот, с торможением проблем испытывать не будет, а вот быстро среагировать на форс-мажор ему будет сложнее.

Меланхолик более чувствителен ко всему, что происходит на дороге и чаще, чем другие типы, испытывает страхи по поводу вождения. Он скорее растеряется в критической ситуации, чем сразу примет верное решение.

Сангвиник водит машину с энтузиазмом и с таким же энтузиазмом совершает гораздо больше ошибок. Но это все условно.

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ

Также на вождение влияет концентрация внимания и умение не отвлекаться, быстрое считывание дорожной ситуации как говорят водители, «уметь читать дорогу». И конечно же, стресс, тревожность и эмоциональное состояние водителя.

Сколько раз было рекомендовано не садиться за руль, когда человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии… Вспомните и ответьте самому себе честно: вы садились за руль после того, как узнали страшную новость, например, о смерти близкого? После острой ссоры, расставания? После того, как вас начальник грозился уволить? Как вы себя ведете, когда чувствуете, что вас захлестывают эмоции? В такие моменты важно уметь отказаться от поездки или хотя бы от машины в пользу такси или общественного транспорта.

Психологи советуют тщательно и с особым вниманием отбирать композиции для плейлиста в автомобиль

Психологи советуют тщательно и с особым вниманием отбирать композиции для плейлиста в автомобиль

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БЫСТРО УСПОКОИТЬСЯ: ПРАКТИКА

Вот еще несколько советов, которые помогут водителю прийти в сбалансированное состояние и сесть за руль спокойным и внимательным:

- Дыхательные техники, которые стабилизируют и успокаивают;

- Фокусирование мыслей на позитивных вещах во время поездки;

- Планирование и изучение маршрута заранее, чтобы избежать лишних переживаний и растерянности, когда дорога вдруг повернет не туда.

Также, чтобы быть уверенным за рулем, эксперты предлагают ввести в свою жизнь техники на концентрацию внимания, на удержание фокуса, на развитие быстроты реакции и общее повышение скорости мышления, тренировки мелкой моторики. К сожалению, к этому вопросу основательно подходят не все водители. Чаще концентрацией внимания увлечены спортсмены и йоги.

АВТОПЛЕЙЛИСТ

А вот музыка популярный вид медитации. Психологи советуют тщательно и с особым вниманием отбирать композиции для плейлиста в автомобиль. Влияние звука на психоэмоциональное состояние человека чрезвычайно велико: музыка высокой громкости нарушает качество и быстроту реакций на сигналы, которые поступают в мозг с периферийного поля зрения. Другими словами, чем громче музыка, тем ограниченней мы видим пространство. Здесь самое главное правило не слушать за рулем композиции, которые вызывают очень сильную эмоциональную реакцию и тем более уводят в воспоминания, даже если они приятные.

Маленький лайфхак для длительной поездки: чередуйте медленные музыкальные композиции с быстрыми. Засыпаете подпевайте своим любимым исполнителям, даже если вам медведь оттоптал уши. Включайте аудиокниги и подкасты на интересные темы, особенно бурные обсуждения. В общем, убирайте монотонность дороги.

АГРЕССИЯ ЗА РУЛЕМ

Вы часто злитесь за рулем? Ругаетесь матом? Кричите на участников движения? Часто попадете в конфликтные ситуации на дороге? Вас больше раздражают пешеходы или водители? Есть исследования, подтверждающие, что злость водителя, находящегося в салоне с пассажирами, менее сильная, нежели если бы он находился в салоне автомобиля один. И дело не в том, что люди становятся за рулем злее и агрессивнее. А в том, что именно сидя на водительском сидении они позволяют выйти эмоциям наружу в силу мнимой безопасности.

Обратите внимание, что самые дерзкие люди на дороге те, у кого стекла тонированные, то есть которые имеют некоторую анонимность и неузнаваемость.

Автомобиль, создающий ощущение закрытости и безопасности, открывает нашему подсознанию дорогу к выплеску того, что накопилось внутри. Если человек не наладил контакт со своей яростью, если не умеет проживать и проявлять чувство злости в обычной жизни, то в дороге, даже стоя в пробке, его ярость найдет выход из накопленного раздражения. Но, скорее всего, уже нанося большой урон самому себе, либо вообще формируя конфликтную ситуацию.

– На сегодняшний день в этом году в Свердловской области уже произошло 489 наезда на пешехода, из которых 266 – в Екатеринбурге. Понятно, что нет статистики по эмоциональному состоянию водителей во время этих ДТП, но результат печальный – 44 человека погибли, 463 ранены, – говорят в Госавтоинспекции Свердловской области. – Отдельные цифры есть по наездам на пешеходных переходах: 180 ДТП, 6 человек погибли, 180 ранены. А ведь пешеходные переходы обозначаются знаками, перед некоторыми есть искусственные неровности.

ДАЙ ДОРОГУ ДУРАКУ И ПОМОГИ ЕМУ

Важным фактором является способность человека адекватно оценивать свои действия. Мы не видим себя со стороны, не знаем, насколько комфортно другим участникам движения с нами, но обязательно комментируем умение водить другого человека. Двойственность оценки меня и другого вот, что рождает необъективность суждений.

Если со своей злостью мы можем поработать, то с хамством и агрессией другого водителя сделать ничего невозможно. Лучший вариант реагирования на таких людей родился у водителей со стажем. Речь о правиле трех Д: «дай дорогу дураку». Но есть и еще один совет от психологов, который должен стать правилом для каждого участника дорожного движения: «Пойми, пропусти, помоги!».

НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ

Отдельная категория водителей – начинающие. Еще не поняли характеристики машины, не уверены в опасных маневрах, но уже гоняют с превышением скорости. Статистика ДТП с участием таких «малышей на драйве» не веселит: в Свердловской области за 2023-й год уже произошло 121 ДТП из-за нарушения ПДД водителями ТС со стажем управления до двух лет. Из них 3 человека погибли, 169 ранены.

– Новичок после сдачи экзамена в ГИБДД обязан в течение двух лет ездить с приклеенным на стекло восклицательным знаком. За его отсутствие в соответствии с требованиями пункта 2.3.1 ПДД и пункта 7.15 предусмотрено предупреждение или штраф 500 рублей, – поясняют в Госавтоинспекции Свердловской области.

Можно использовать и другие альтернативные знаки, но они не имеют отношения к правилам дорожного движения. Например, восклицательный знак в белом треугольнике с красной каймой, изображение кипящего чайника, женских туфелек и прочих подобных табличек.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ: СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

Ответственность зависит от величины превышения скорости, согласно статье 12.9 КоАП РФ:

- 500 рублей – если превысил на более 20 км/ч, но не более 40 км/ч.

- От 1000 до 1500 – более 40 км/ч, но не более 60 км/ч;

- От 2000 до 2500 рублей или лишение права управления автомобилем на срок от четырех до шести месяцев – за превышение скорости на более чем 60 км/ч, но не более 80 км/ч;

- 5000 рублей или лишение права управления автомобилем на срок шесть месяцев – за превышение скорости на более чем 80 км/ч;

Если водителя уже лишали удостоверения, и он снова допустил нарушение, санкции ужесточаются. Он может получить штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей, его могут направить на исправительные работы сроком до 480 часов, его могут лишить свободы сроком до двух лет.

В рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Материал подготовлен совместно с интегративным психологом, арт-терапевтом Нелли Набиуллиной.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ