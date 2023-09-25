Средства свердловских перевозчиков идут на реконструкцию трасс в регионе

Продолжаются работы по приведению к нормативному состоянию одно из самых загруженных трасс региона – Р-242. Фото: пресс-служба Росавтодора

Продолжаются работы по приведению к нормативному состоянию одно из самых загруженных трасс региона – Р-242. В рамках капитального ремонта планируется расширить до четырех полос 113 километров трассы, из которых 20 километров было введено в эксплуатацию в прошлом году. До конца года работы будут завершены еще на 40 километрах.

Помимо работ на основном ходу автодороги капитальный ремонт будет выполнен на 14 искусственных сооружениях. Все они в разной степени готовности: на мостах и путепроводах ведутся буровые работы, устраиваются новые опоры и подпорные стены, укладывается гидроизоляция и слои дорожной одежды на пролетных строениях. На капитальном ремонте участков трассы задействовано 1000 человек и 370 единиц техники, которые работают круглосуточно. Все работы на участках автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург в Свердловской области будут завершены в 2024 году.

Ежедневно все собранные через систему «Платон» средства перечисляются в полном объеме в федеральный дорожный фонд, который за время работы госсистемы «Платон» пополнился более чем на 246 миллиардов рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. В 2022 году благодаря работе системы в Федеральный дорожный фонд поступило 39,7 млрд руб. Данные средства направлены на ремонт порядка 1100 км автомобильных дорог в российских регионах.

Ранее в том числе за счет средств госсистемы «Платон» в Свердловской области капитально отремонтировали 26-километровый участок автодороги Р-242 Пермь – Екатеринбург. В полном объеме было открыто движение на отрезке км 250 – км 276, входящем в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург. Менее чем за два года здесь расширили проезжую часть с двух до четырех полос, разделили встречные потоки и построили три разворотных петли. Указанный объект – часть скоростного маршрута Казань-Екатеринбург.

Уральский регион входит в пятерку территорий по регистрации транспортных средств – на него приходится 176 тысячи большегрузов. В числе уральских лидеров по регистрации грузовиков ХМАО-Югра (40 тыс. грузовиков), Свердловская (32 тыс.), Челябинская (27 тыс.) области, а также Пермский край (16 тыс.) и Тюменская область (16 тыс.). Сегодня к системе «Платон» подключились уже более 810 тысяч российских и иностранных перевозчиков, которые зарегистрировали более 1,8 млн крупнотоннажных грузовиков.

По мнению главного аналитика Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрея Ионина, данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.