«Папу мне не перепрыгнуть»: Сергей Бондарчук-младший рассказал об отношениях с отцом

Сергей Бондарчук-младший признался, что часто просит у отца советы Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Бондарчук-младший известен зрителям по ролям в фильмах «Воин» и «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», где он сыграл борца Александра Карелина. Но, как выходец из семьи прославленных кинематографистов, Сергей на работе в кадре не остановился и в качестве продюсера выпустил шесть проектов, последним из которых был «Балет».

В Екатеринбург Сергей Бондарчук приехал, чтобы презентовать новый документальный сериал «Большая битва», раскрывающий изнанку ММА. В нем снялись известные уральские спортсмены из команды «Архангел Михаил» Иван Штырков и Петр Ян. Перед премьерой Сергей Бондарчук-младший рассказал «КП-Екатеринбург» о своем опыте в ММА, почему решил раскрыть подноготную боев и мешает ли ему слава отца и деда.

Сергей мечтал показать начинающим спортсменам, что стоит за победой в ММА Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОКАЗЫВАЕМ, ЧТО СТОИТ ЗА ПОБЕДОЙ»

- Сергей, почему решили обратить внимание именно на этот вид спорта?

- Я сам увлекался ММА, но исключительно как любитель. Занимался самбо и борьбой. В соревнованиях никогда не участвовал, но даже сейчас пару приемчиков помню. К тому же, у меня много друзей среди профессиональных спортсменов. Мне хотелось показать, что этот вид спорта – это не кулаки и медали. Он про силу воли, духа и характера, про то, как важен вклад тренеров, про родных, которые смотрят бои по телевизору и переживают за своего сына, племянника, брата, любимого человека, супруга или супругу. Хотелось показать, что никому ничего не дается просто.

Сериал «Большая битва» доступен для просмотра с 22 сентября на платформе Wink. Фото: какдр из сериала

- Правильно поняла, что все герои сериала – это настоящие спортсмены, а их история – автобиография?

- По большому счету да. Но мы постарались рассказать не только о спортсменах, но и про то, с чего все начиналось и на каком уровне развития этот вид спорта сейчас. Мы объездили множество школ смешенных боевых искусств в разных уголках страны. Этим спортом занимается большое количество ребят. Именно им в первую очередь хочется показать, что в нем стоит за победой.

В сериале свои истории расскажут известные уральские спортсмены, в том числе, Петр Ян. Фото: какдр из сериала

- Отрицательные персонажи в сериале будут? Вы раскрываете тему взяток и допинга?

- Мы касаемся разных тем. Отрицательных персонажей нет. Но есть спортсмены из поколения постарше моего, которые в 90-е годы шли по кривой дорожке. У них абсолютно разные судьбы. К примеру, Марат Балаев провел десять лет в местах отдаленных, но при этом он продолжал тренироваться, верил в себя, стал чемпионом мира и открыл свою школу.

Сергей Бондарчук-младший признался, что и сам увлекался ММА Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НАДЕЮСЬ, ЧТО НЕ ПОДВЕДУ ФАМИЛИЮ»

- Сергей, в вашем послужном списке уже довольно много хороших работ. Сейчас вы чувствуете, что уже вышли из тени отца и дедушки?

- Из тени дедушки еще мой отец не вышел (смеется). Поэтому про Сергея Федоровича говорить не будем. Отца, конечно же, я не перепрыгнул и перепрыгивать не собираюсь. Но то, что я могу, будучи глубоко в профессии, стоять в титрах вместе с моим отцом, для меня большая гордость. Надеюсь, что не подведу фамилию.

«У нас хорошие не только личные, но и деловые отношения», - говорит Сергей об отце Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

- А вы у отца берете советы? Какого они характера?

- Мы работаем в одной группе. Наши компании дружат. У нас есть совместная продукция. Поэтому, кончено же, я с ним советуюсь. Порой это бывает на каждодневной основе.

Порой, мы пропадаем из поля зрения друг друга, и либо я звоню ему, либо он может позвонить и сказать: «Вот тут у тебя есть такой момент, ты бы посмотрел со стороны, вот такой советник тебе дам…». Я очень рад, что у нас сложились очень хорошие не только личные, но и деловые отношения.

Сериал «Большая битва» доступен для просмотра с 22 сентября на платформе Wink.

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