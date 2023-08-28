Петр Ян раскрыл изнанку ММА в документальном сериале Бондарчука

Петр Ян с чемпионским поясом UFC Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известные уральские спортсмены из команды «Архангел Михаил» Иван Штырков и Петр Ян снялись в документальном сериале Сергея Бондарчука о самом закрытом виде спорта – ММА.

Проект «Большая Битва» раскроет обратную сторону боев. Герои расскажут истории легендарных тренеров и школ, а также о пути спортсменов к всемирной славе, что скрывают менеджеры и какой ценой победители получают признание.

Сериал «Большая Битва» выйдет 22 сентября. Фото: какдр из сериала

- Мы хотим рассказать молодым спортсменам и тем, кто не знаком с этим видом спорта историю Единоборств в России. Хотим, чтобы зрители увидели, чем жертвуют спортсмены ради первых мест и поднятой в конце поединка руки, - рассказывает о проекте Сергей Бондарчук.

В проекте снялись Иван Штырков и другие известные уральские спортсмены. Фото: кадр из сериала «Большая Битва»

В проекте также снялась спортсменка Марина Мохнаткина и глава лиги смешанных единоборств RCC Николай Клименко.

Сериал снимали по всей стране и в том числе в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК и во время самого громкого турнира по ММА 2022 года от RCC, где дрались Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Напомним, после пяти раундов бескомпромиссной битвы Лысый хищник Магомед Исмаилов одержал победу над Штормом Александром Шлеменко.

Премьера первого эпизода сериала «Большая битва» состоится 22 сентября в видеосервисе Wink.

Отметим, бывший чемпион UFC нередко поддерживает начинающих спортсменов и маленьких спортивных болельщиков. В прошлом году спортсмен исполнил мечту 9-летнего мальчика-аутиста. Петр подарил ему большой спортивный батут.

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