Фото: пресс-служба RCC
Иван Штырков одержал победу в главном поединке RCC 15, который прошел на арене КРК «Уралец» в Екатеринбурге. «Уральский Халк» дебютировал в кикбоксинге и выступил против Петра Романкевича.
Фото: пресс-служба RCC
Оба спортсмена достойно держались в течение трех раундов, так что судьи не смогли определить победителя и назначили экстра-раунд. У Штыркова открылось второе дыхание. Боец провел дополнительную трехминутку активнее своего соперника, больше бил и попадал и в результате забрал победу решением судей.
Фото: пресс-служба RCC
В поединках по кикбоксингу на RCC 15 также одержали победы Арсений Смирнов, вернувшийся в клетку после годичного простоя, Никита Козлов, нокаутировавший бразильца Густаво Джонса на последних секундах боя, и Дмитрий Дмитриев, оформивший самый быстрый нокаут турнира.
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