"Хочу в ледяную прорубь": как Екатеринбург встречает Петра Яна, ставшего чемпионом UFC

В Екатеринбургском аэропорту «Кольцово» 15 июля встречают бойца Петра Яна, выступающего за уральский клуб «Архангел Михаил». Недавно Петр победил бразильца Жозе Алду, став чемпионом UFC в легчайшем весе. До него пояса чемпиона UFC добивались только Олег Тактаров и Хабиб Нурмагомедов.

Петр Ян вернулся в Екатеринбург в середине летаФото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет из ОАЭ с Петром Яном и его командой приземлился в «Кольцово» в 20:00. Бойцов встречали не только многочисленные журналисты, но и около ста спортсменов Академии единоборств РМК. Также рядом с VIP-терминалом воздушной гавани можно было встретить кортеж из четырех брендированных микроавтобусов (на каждой стороне авто были размещены фотографии Петра с поясом чемпиона UFC).

В ожидании Петра Яна в аэропорту «Кольцово» один из тренеров рассказал, что бойцу пришлось сбросить за месяц около семи килограммов, чтобы уложиться в легчайший дивизион (до 61,2 кг), но сейчас Ян уже вернулся в свою привычную норму.

В Кольцово чемпиона встречали поклонники, коллеги и журналистыФото: Алексей БУЛАТОВ

- После боя сразу позвонил маме. Всегда сразу звоню ей. Знаю, что она переживает. Для меня очень важно, чтобы она знала, что у меня все в порядке, - рассказывает Петр Ян.

Спортсмен прилетел из США в день, когда в Екатеринбурге установилась максимальная жара.

- Хочу в ледяной прорубь окунуться, - признался спортсмен.

Петр поделился планами на ближайшее будущее.

-Сейчас будет период здорового отдыха, буду кататься на велосипеде, заниматься плаванием, бегом, - рассказывает спортсмен. - Нельзя расслабляться, впереди большие вызовы, нужно быть готовым.

Петр также рассказал, что Жозе Альдо периодически отбивал ему ноги во время поединка лоу-киками: "это ведь его коронка", подметил боец. Но Петру Яну помогло его боксерское прошлое. В течение боя Пётр постоянно переходил в левостороннюю стойку, что сбивала бразильца с толку. Спортсмена спросили о том, кому он позвонил после боя. - Сразу после боя я позвонил маме. Он смотрим мои бои и всегда переживает, - уточнил боец.

После небольшой пресс-конференции многочисленные поклонники именитого бойца сделали с ним фото.

Встречаем уральского бойца Петра Яна, ставшего третьим чемпионом UFC из России.

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