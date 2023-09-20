«Везем три фуры декораций»: Илья Авербух – о премьере самого масштабного ледового шоу «Кармен»

Олимпийский чемпион назвал обновленную версию «Кармен» самым масштабным спектаклем в карьере Фото: Артем КИЛЬКИН

Илья Авербух презентует новую версию ледового шоу «Кармен». Главные роли в нем исполнят Евгения Медведева и Алексей Ягудин. В Екатеринбурге премьера спектакля пройдет 27 и 28 октября, затем постановку повезут в Санкт-Петербург и только в следующем году в Москву.

По словам самого Ильи Авербуха, это будет его самое масштабное и зрелищное шоу за 20 лет карьеры. Перед премьерой известный фигурист рассказал о создании спектакля.

«ВЕЗЕМ ТРИ ФУРЫ ДЕКОРАЦИЙ»

- Это будет не просто ледовое шоу. Это мюзикл на льду с огромным количеством звука, света, спецэффектов. Мы везем, минимум, три фуры декораций. На насколько дней наши организаторы арендуют ледовый дворец «Уралец», чтобы выстроить площадку. Действо будет сопровождаться живым вокалом, цирковыми элементами, воздушной акробатикой, массовыми номерами, в которых одновременно на льду будут находиться порядка 30 артистов. У нас будет выстроен большой мост, на котором параллельно с выступлением фигуристов будут выступать артисты современной хореографии, - рассказывает Илья Авербух.

Евгения Медведева исполнит роль Кармен в новой версии спектакля Ильи Авербуха Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ледовое шоу существует с 2015 года. Ранее роль Кармен и Хосе в нем исполняли Татьяна Навка и Роман Костомаров. В обновленной версии главных героев представят Евгения Медведева и Алексей Ягудин.

«ЖЕНЯ – ЯРКАЯ И СТРАСТНАЯ»

На вопрос корреспондента «КП-Екатеринбург» о том, почему на роль главной героини была приглашена именно Евгения Медведева, Илья Авербух, не задумываясь, отвечает: «Выбор был очевиден!».

- В 2015 году, когда у нас была премьера «Кармен» в Сочи, Женя приехала туда на открытые прокаты. Она прекрасно выступила, а после подошла ко мне и сказала, что очень хочет успеть посмотреть премьеру моего шоу. Несмотря на то, что у нее был очень плотный график, она проявила желание. Меня это так тронуло. Поэтому в этом есть определенная символика. Если у спектакля будет долгая жизнь, было бы здорово, чтобы именно Женя, такая яркая и страстная, исполняла в нем главную роль, - делится создатель спектакля.

В спектакле также сыграют Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Александр Энберт и многие другие. Премьера в Санкт-Петербурге пройдет 5 и 6 ноября.

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