В Екатеринбурге презентовали сериал Бондарчука про уральскую школу единоборств

В Екатеринбурге презентовали эпизод сериала «Большая битва» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге презентовали пилотный эпизод сериала Сергея Бондарчука «Большая битва». В нем снялись уральские бойцы. Показ прошел 21 сентября в Академии единоборств РМК.

Съемки проходили в столице Урала. Это документальная история о том, как бойцы добиваются всемирного успеха. И какой ценой достаются победы.

В сериале можно увидеть уральских спортсменов из команды «Архангел Михаил»: Ивана Штыркова, Марину Мохнаткину и Петра Яна, а также главу лиги смешанных единоборств RCC Николая Клименко.

Напомним, что в Екатеринбурге прошла церемония закрытия кинофестиваля «Одна шестая». Проводить ее ведущим помогал искусственный интеллект, а перед тем как начали объявлять победителей, танцоры в специальных костюмах устроили зрелищное световое шоу.

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