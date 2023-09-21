В Екатеринбурге презентовали сериал Бондарчука про уральскую школу единоборств

В Екатеринбурге презентовали эпизод сериала «Большая битва»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге презентовали пилотный эпизод сериала Сергея Бондарчука «Большая битва». В нем снялись уральские бойцы. Показ прошел 21 сентября в Академии единоборств РМК.
Съемки проходили в столице Урала. Это документальная история о том, как бойцы добиваются всемирного успеха. И какой ценой достаются победы.
В сериале можно увидеть уральских спортсменов из команды «Архангел Михаил»: Ивана Штыркова, Марину Мохнаткину и Петра Яна, а также главу лиги смешанных единоборств RCC Николая Клименко.
Напомним, что в Екатеринбурге прошла церемония закрытия кинофестиваля «Одна шестая». Проводить ее ведущим помогал искусственный интеллект, а перед тем как начали объявлять победителей, танцоры в специальных костюмах устроили зрелищное световое шоу.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru