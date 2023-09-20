Световое шоу и искусственный интеллект: в Екатеринбурге завершился фестиваль «Одна шестая»

Награду в номинации «Лучший дебют» получила актриса фильма «Краш-тест» Дарья Харченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершился II Международный кинофестиваль дебютов евразийского континента «Одна шестая». Он создан в первую очередь для того, чтобы поддержать начинающих режиссеров, актеров и сценаристов.

В ККТ «Космос» собрались почетные гости и зрители церемонии закрытия Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении семи дней в трех кинотеатрах Екатеринбурга показывали игровые и документальные фильмы российских и зарубежных авторов, среди которых экспертное жюри в день закрытия фестиваля выбрало победителей в девяти номинациях.

Церемония закрытия фестиваля прошла в ККТ «Космос». В зале собрались, как почетные гости и организаторы фестиваля, так и зрители, прошедшие регистрацию. А кому-то из гостей пришлось преодолеть пять перелетов, чтобы попасть на фестиваль. Например, режиссеру из Шри-Ланки Джагату Манувара.

Ведущим помогал искусственный интеллект Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проводить церемонию ведущим помогал искусственный интеллект, а перед тем, как начали объявлять победителей, танцоры в специальных костюмах устроили зрелищное световое шоу.

Для зрителей подготовили мощное световое шоу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из звезд вечера стала актриса Дарья Харченко. Она забрала сразу две статуэтки: в номинации «За лучший ансамбль» и «Лучший дебют» в фильме Анастасии Борисовой «Краш-тест».

Дарья Харченко считает, что фильмы должны продолжать в первую очередь нести пользу людям Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Получить одобрение от людей, имеющих огромный вес в индустрии, дорогого стоит. Но для меня главное – не награда. А ощущение того, того, что кино может принести пользу. Моя героиня – это обычная девчонка, у которой есть непонятная личная жизнь, которая не знает, как развиваться и строить свое будущее. Я хочу, чтобы все девчонки посмотрели это кино и поняли, что они не одни, а родители осознали, что чувствуют их дети, - поделилась Дарья Харченко.

Награды победителям вручали президент фестиваля режиссер Евгений Григорьев (справа), а также члены жюри и продюсеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Победителей также выбрали в номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса; «Лучший национальный игровой дебют»; «Лучший национальный неигровой дебют»; «Лучший зарубежный игровой дебют»; «Лучший зарубежный неигровой дебют» и «Приз зрительских симпатий». Результаты и еще больше информации можно посмотреть на официальном сайте фестиваля «Одна шестая».

После награждения на церемонии состоялась премьера фильма «Чувства Анны».

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