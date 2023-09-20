«Понимаю, как плести интриги»: Евгения Медведева сделала неожиданное заявление

Известная фигуристка сыграет Кармен в новом ледовом мюзикле Ильи Авербуха. Фото: соцсети

Евгения Медведева исполнит главную роль в обновленной версии масштабного ледового мюзикла Ильи Авербуха «Кармен». По словам известного фигуриста, это будет его самое масштабное и зрелищное шоу за 20 лет карьеры. Премьера спектакля пройдет сначала в Екатеринбурге 27 и 28 октября, а уже затем в Санкт-Петербурге и только в следующем году в Москве.

Евгения Медведева уже играла в ледовых шоу Ильи Авербуха. Она была главной героиней в детском спектакле «Снежная королева» и исполняла роль Кити Щербацкой из «Анны Карениной». Но, как призналась сама фигуристка «КП-Екатеринбург», ни об одной роли она не мечтала сильнее, чем о роли Кармен.

Евгения Медведева мечтала сыграть Кармен на Олимпиаде Фото: Артем КИЛЬКИН

- В 2015 году я, будучи еще малышкой, приехала на открытые прокаты в Сочи, где как раз проходила премьера первой версии «Кармен». После соревнований я подошла к Илье и сказала, что очень хочу посмотреть этот спектакль. Для меня «Кармен» – это особенный образ и особенная музыка. Говоря по секрету, у меня тогда даже появилась мечта изобразить именно этот образ на Олимпиаде, но в итоге я была в образе Анны Карениной, - делится чемпионка мира.

С зимних Олимпийских игр в Корее, на которых Евгения Медведева стала двукратным серебряным призером, прошло пять лет, и вот наконец она сможет предстать в образе желанной героини.

- Сейчас я понимаю, что, если бы мы брали этот образ, когда я была помладше, это было бы просто смешно, потому что тогда я еще была малышкой. Теперь мне почти 24 года, я понимаю, что такое быть женщиной, плести интриги (Смеется.) и не давать людям покоя. Я очень надеюсь, что теперь у меня все получится. И я очень благодарна Илье Авербуху за то, что моя мечта сквозь года наконец-то осуществилась. Для меня это большая честь и маленькая победа, - добавляет Евгения Медведева.

Евгения Медведева назвала роль Кармен сбывшейся мечтой. Фото: соцсети

Фигуристка также призналась, что вдохновлялась образом Майи Плисецкой в образе Кармен.

Ранее Илья Авербух признался «КП-Екатеринбург», что никого, кроме Евгении Медведевой, в роли Кармен и не видел.

- Когда она подошла ко мне в 2015 году и попросилась на мое шоу, несмотря на ее плотный график, меня это очень тронуло. Поэтому в этом есть определенная символика. Если у спектакля будет долгая жизнь, было бы здорово, если бы именно Женя, такая яркая и страстная, исполняла бы в нем главную роль, - уверен известный фигурист.

Перед премьерой в Екатеринбурге Илья Авербух также рассказал о создании самого масштабного шоу и о том, что будет ждать зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«У тебя настоящий талант!»: Ольга Бузова исполнила мечту 9-летней художницы с синдромом Дауна. Девочка с синдромом Дауна растрогала Ольгу Бузову, подарив ей свои картины (подробнее)

«Переживала, что будет с моей Галиной Сергеевной»: Лиза Арзамасова - о съемках в новых «Папиных дочках». Лиза Арзамасова рассказала о съемках в «Папиных дочках» и воспитании сына (подробнее)

Бизнес-леди и настоящие красавицы: как выглядят и чем занимаются жены «Уральских пельменей». Артисты рассказали о своих женах (подробнее)