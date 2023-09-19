Сейчас следователи проверяют на халатность врачей, которые выписали Наталию из психиатрической больницы за месяц до трагедии Фото: соцсети

Следственный комитет завершил расследование убийства двоих детей екатеринбурженкой Наталией. Трагедия произошла в микрорайоне 7 Ключей 25 марта. Многодетная мать безжалостно убила четырехлетнего сына и его семилетнего брата. А после покончила с собой на территории жилого комплекса в двух километрах от дома.

По словам сестры Наталии, к уголовной ответственности могут привлечь врачей психиатрической больницы, где незадолго до ужасных событий проходила лечение женщина. Расследованием занимается следственный отдел СКР по Орджоникидзевскому району.

- Уголовное дело об убийстве детей в скором времени будет прекращено, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра погибшей. - Вина Натальи доказана, собственно у нас не было никаких сомнений в этом. А врачей, которые выписали ее из психиатрической больницы в феврале, проверяют на халатность. За месяц до трагических событий она там находилась три недели. У нее был приступ, ее быстро привели в чувства. Через неделю после выписки ей вновь стало плохо. Она обращалась за помощью, но ей лишь прописывали успокоительные. А человек ушел в себя. Потеряла всякие чувства, эмоции. Одним словом – депрессия. Мы надеялись, что ее состояние стабилизируется. Накануне я была у них в гостях. Наташа забросила уборку по дому, но за детьми следила. Она им на ночь сказку читала.

Уголовное дело об убийстве детей будет прекращено в связи со смертью Наталии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее подруга Наталии рассказывала, что у женщины начались проблемы с психикой после коронавирусной инфекции. Одного мальчика мать утопила и положила в комнате старшей дочери (девушки не было в тот момент дома), второго – задушила и бросила в огороде в выгребную яму. Родные похоронили ее отдельно от сыновей.

- Она была в неадекватном состоянии. Она руками отрывала доски этой ямы. Зачем это было нужно? Бросать его туда. А дом она давно присмотрела. Видимо, искала место, где можно все будет сделать просто, - добавила сестра Наталии.

Наталию похоронили отдельно от убитых ею детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. По данным «КП-Екатеринбург», на данный момент в отношении врачей психиатрической больницы уголовное дело не возбуждено.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru