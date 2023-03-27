Наталия переживала из-за смерти отца Фото: соцсети

В Екатеринбурге 25 марта на Сортировке произошла трагедия. По версии следствия женщина убила двоих детей и покончила с собой. Наталии было 37 лет. Ее сыновьям – 4 года и 7 лет. У Натальи осталась старшая 18-летняя дочь.

- В момент ЧП глава семьи, являющийся сотрудником РЖД, а также старшая дочь женщины находились на работе. Установлено, что сама женщина официально нигде не работала, судимости за ее плечами не было, - говорит руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - По предварительным данным, взаимоотношения в семье были не конфликтными, алкоголем никто не злоупотреблял. Воспитанием и содержанием детей занимались оба родителя.

По словам сестры погибшей, дочь Наталии будет жить с родственниками Фото: Олег ГАЛИМОВ

Между тем, как стало известно «КП-Екатеринбург» у Наталии было тяжелое психическое расстройство. Она наблюдалась в психиатрической клинике.

- В 2020 году, когда началась пандемия, она практически не выходила из дома, муж никуда ее не отпускал. Но она все-таки заболела. От мужа слышала, что Наташа тяжело перенесла ковид. После этого у нее начались проблемы с головой. Она стала жаловаться на плохое душевное состояние, депрессию. Вдобавок у нее тогда умер отец. Он последние годы жил в доме престарелых. И она из-за этого еще сильно переживала, - рассказывает «КП-Екатеринбург» подруга Наталии. - Тогда же она 4 месяца пролежала в психиатрической лечебнице. Положили ее туда после того, как у нее случилась попытка суицида.

При этом женщина добавляет, что Наталия была очень заботливой матерью. По словам подруги, она даже крикнуть на детей не могла, не то, чтобы пальцем их тронуть.

- Наташа была хорошим человеком, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург». - Мы очень близко общались. Никаких наклонностей у нее не замечала. Очень заботливая мать и женщина. Никогда такого не было, чтобы она крикнула на сына. Абсолютно адекватный человек. Мальчишки у нее были улыбчивыми, она их никогда не обижала.

Региональным Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

Семья жила на окраине Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что сестры погибшей давали показания в Следственном комитете. Бывший следователь Дмитрий Ушаков объяснил, для чего родственников вызвали на допрос. Расследование уголовного дела находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вчера им книжку читала, все было нормально»: сестра рассказала о матери, убившей двоих детей и покончившей с собой (подробнее)