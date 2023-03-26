Наталия убила детей и покончила с собой Фото: соцсети

Родственники 37-летней Натальи, убившей в Екатеринбурге сыновей 4 и 7 лет, вызвали в Следственный комитет. Как стало известно «КП-Екатеринбург», в следственный отдел СКР по Железнодорожному району пришли старшие сестры Натальи. Они отказались комментировать случившееся. Накануне одна из них рассказывала, что не замечала странностей в поведении младшей сестры. По данным «КП-Екатеринбург», Наталья состояла на учете с диагнозом «шизофрения».

Около 17:00 женщина убила детей, а позже свела счеты с жизнью на улице Технической. По предварительной версии, младший из братьев был утоплен. Второй мальчик – задушен.

Женщина покончила с собой в нескольких кварталах от своего дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Семья у них с мужем очень хорошая. Муж сестры работает на железной дороге электриком. Она работала в УрГЭУ. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально. Мы пока можем лишь догадываться о причинах произошедшего. Как давно они в браке сейчас не скажу, так как они до ЗАГСа долго сожительствовали, а свадьбы как таковой не было, - рассказывала «КП-Екатеринбург» одна из сестер погибшей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По словам бывшего следователя по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Дмитрия Ушакова, велика вероятность назначения посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

- Экспертиза необходима для установления психологического состояния женщины. Так как в живых ее уже больше нет, это можно установить лишь путем опроса ее близких родственников. Будут спрашивать о ее быте, какие были проблемы, какие мысли озвучивала. Были ли суицидальные вопросы, какие были отношения с детьми. Кроме этого согласно нынешней «политике» Следственного комитета, будут устанавливаться лица, которые не приняли нужных мер, чтобы предотвратить это. Где были ПДН, органы опеки, знали ли они о проблемах в семье, - рассказал «КП-Екатеринбург» Дмитрий Ушаков.

Известно, что у Натальи также есть 18-летняя дочь. На момент публикации связаться с девушкой не удалось. В своем telegram-канале она выкладывала видео странного содержания с подписью: «В 14 лет мама не хочет записывать меня к психиатру. В 18 покупает мне [таблетки], и платит за лечебницу.

Семья жила в частном секторе Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что похожая история произошла в Екатеринбурге за пять дней до Нового года. По версии следствия, 37-летняя инспектор МУГИСО Анастасия Петрова задушила троих детей. В своих показаниях женщина объяснила случившееся «изгнанием бесов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Оставила записку: что известно о женщине, которая убила детей и покончила с собой в Екатеринбурге (подробнее)