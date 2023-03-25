Наталия покончила с собой Фото: соцсети

Названа причина смерти мальчиков 4 и 7 лет, убитых матерью в Екатеринбурге. Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник, перед тем как покончить с собой женщина одного сына утопила, а второго задушила.

Трагедия произошла вечером 25 марта на Сортировке в частном секторе. 37-летняя Наталия после убийства детей отправилась на улицу Техническую и свела счеты с жизнью. По данным «КП-Екатеринбург» она оставила записку. Ее муж в это время был на работе. Как рассказала сестра Наталии, он трудился на железной дороге электриком.

- Семья у них с мужем очень хорошая. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально. Мы пока можем лишь догадываться о причинах произошедшего. Как давно они в браке сейчас не скажу, так как они до загса долго сожительствовали, а свадьбы как таковой не было, - рассказала «КП-Екатеринург» одна из сестер погибшей.

СК завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ после убийства детей. На место происшествия выезжал координировать работу следователей лично исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают свидетелей. Тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

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