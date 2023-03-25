СК завел уголовное дело после убийства двоих детей матерью в Екатеринбурге

Следователи допрашивают свидетелей Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК завел уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ после убийства двоих сыновей 4 и 7 лет матерью в Екатеринбурге.

- На место происшествия выезжал координировать работу следователей лично исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, на месте работают следователи и криминалисты СКР области, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Все обстоятельства трагедии выясняются.

Следователи осмотрели место происшествия. Сейчас они допрашивают свидетелей. Тела умерших будут направлены на экспертизу для установления точной причины смерти.

- На место происшествия незамедлительно была направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых . - Проводится опрос соседей, выясняются условия, в которых воспитывались дети, выясняется род деятельности родителей погибших детей. Также устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства.

Напомним, по данным «КП-Екатеринбург» 37-летняя Наталия убила двоих сыновей в доме, где они жили, а затем отравилась на улицу Техническую, где покончила с собой. Ее муж в это время находился на работе.

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