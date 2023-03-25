Наталие было 37 лет. Ее детям 4 года и 7 лет. Фото: vk.com

В Екатеринбурге вечером 25 марта 2023 в частном секторе на Сортировке 37-летняя Наталия убила двоих сыновей 4 и 7 лет. Как рассказала «КП-Екатеринбург» сестра женщины, еще накануне ничего не предвещало беды. По предварительной версии после расправы над мальчиками женщина свела счеты с жизнью на улице Технической.

- Семья у них с мужем очень хорошая. Муж сестры работает на железной дороге электриком. Она работала в УрГЭУ. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально. Мы пока можем лишь догадываться о причинах произошедшего. Как давно они в браке сейчас не скажу, так как они до ЗАГСа долго сожительствовали, а свадьбы как таковой не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сестер погибшей.

По словам сестры утром 25 марта муж Наталии ушел на работу и ни о чем не подозревал. Трагедия произошла около 17:00 вечера.

Напомним, по данным «КП-Екатеринбург» женщина оставила записку. Когда произошла трагедия, супруг женщины находился на работе.

Тело женщины обнаружили на улице Технической Фото: Олег ГАЛИМОВ

Семья жила в частном доме на Сортировке больше 10 лет. В нем женщина убила детей и отправилась во двор на улице Технической, который находится примерно в 20 минутах от ее дома. Там и обнаружили ее тело.

Соседи отзываются о семье положительно. По их словам, женщина жила с мужем и производила нормальное впечатление.

По предварительным данным одного ребенка Наталия утопила, второго задушила.

Сейчас в доме семьи и на Технической, где скончалась Наталия, работают силовики. Тело женщины все еще находится во дворе. В полиции и СК по Свердловской области произошедшее не комментируют. Прокуратура проводит проверку.

Напомним, в декабре прошлого года в Екатеринбурге женщина расправилась в тремя детьми из-за того, что видела бесов.

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