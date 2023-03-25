Оставила записку: что известно о женщине, которая убила детей и покончила с собой в Екатеринбурге

В момент трагедии супруг Наталии находился на работе Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 25 марта 2023 года 37-летняя женщина убила своих детей и покончила с собой.

- Это случилось около 17:00. Она оставила записку. Детям было 4 и 7 лет. Их отец находился на работе, когда все произошло, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

Наталии было 37 лет Фото: соцсети

По данным инсайдера, семья жила в частном доме. Там женщина убила детей и после этого ушла в многоэтажку на улице Технической, которая находится примерно в 20 минутах от ее дома. Ее тело было найдено во дворе дома.

Соседи отзываются о семье положительно. По их словам, женщина жила с мужем и производила нормальное впечатление. В момент трагедии супруг Наталии находился на работе.

В доме семьи работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в доме семьи работают силовики. В полиции и СК по Свердловской области произошедшее не комментируют.

«КП-Екатеринбург» удалось поговорить с сестрой Наталии. Она рассказала о том, что предшествовало трагедии. (Подробности)

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