В Ленинский суд доставили Анастасию Петрову. 37-летнего инспектора МУГИСО обвиняют в убийстве троих детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти два месяца прошло с ужасной трагедии в ЖК «Бажовский» Екатеринбурга. В съемной квартире на 15 этаже обнаружили тела троих детей: братьев 15 и 10 лет, а также их полугодовалой сестренки. Единственный фигурант уголовного дела об убийстве – 37-летняя мать Анастасия Петрова.

По версии следствия, в ночь на 26 декабря инспектор МУГИСО задушила детей. Как стало известно «КП-Екатеринбург», после случившегося Анастасия сообщила о содеянном своей матери – настоятельнице монастыря в Козельске. Утром в полицию Екатеринбурга позвонила племянница Анастасии и рассказала о странных сообщениях, пришедших ночью. К квартире Петровых отправился участковый, но полицейскому дверь никто не открывал. В течение часа на место приехала хозяйка квартиры, которая и открыла жилище. Когда силовики зашли в квартиру, Анастасия лежала на телах детей, сложенных в спальне.

В своих первых показаниях Петрова объяснила убийство желанием «избавить детей от мучений» и спасти от «бесов». Утверждала - за 10 дней до трагедии «бесов» стал видеть ее муж Вячеслав. Якобы он просил бить его, а также водить хороводы. 25 декабря по просьбе супруги Петров уехал к родителям в Верхний Уфалей.

Детей Анастасии похоронили в Верхнем Уфалее Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О СЕМЬЕ?

Анастасия и Вячеслав поженились в 2004 году. Спустя три года у пары родился первый сын, а в 2012 году на свет появился второй ребенок. В 2018 году Петров вышел на пенсию по выслуге лет, и семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург. Анастасия устроилась в МУГИСО, где впоследствии заняла должность ведущего специалиста отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями.

С июня Анастасия была в декрете по уходу за новорожденной дочкой Фото: читатель «КП»

В уральской столице семья жила в съемной квартире на улице Александровской. Но уже через год переехала в «Бажовский». Переезд стал необходимостью из-за перевода детей в другую школу. В июне 2022 года Анастасия родила девочку. На тот момент семья жила на ее выплаты по декрету в 18 тысяч рублей. И пенсию мужа, так как Вячеслав не смог найти работу после ухода из полиции.

Согласно открытым данным о доходах, в 2021 году Анастасия заработала почти два миллиона рублей. А ее супруг – 1,37 миллиона. С лета 2022-го Петрова находилась в декрете.

О родителях обвиняемой известно немногое: мать бросила Анастасию еще в детстве, уйдя в монастырь. Отец Владимир Дремин долгое время жил в Верхнем Уфалее, чтобы быть ближе к дочери и внукам. После смерти детей родственники Вячеслава отреклись от Анастасии.

По версии следствия, в ночь на 26 декабря инспектор МУГИСО задушила детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Знаете, в каком мы состоянии?! У нас нет Анастасии. У меня была дочь – Настя. Она мне была дочерью. Я ее любила. А Анастасии у нас нет. И больше у нас никого нет, - рассказывала бабушка убитых детей Надежда Петрова.

А отец Анастасии, ожидаемо, защищает дочь. Владимир уверен, что Вячеслав отравил Анастасию. Кроме этого он написал обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором пожаловался на следователя Михаила Коурова, занимающегося расследованием делам.

- Похоже, у них дело дошло до развода. Не могу только понять, по чьей инициативе. Или по его дурости, или Настя не захотела с дьяволом жить. А когда развод – 80% имущества пойдет на содержание детей и еще 50% дохода на алименты. Он детей очень любил и решил прикончить жену. А каким способом? У меня создалось впечатление, что он дал ей смертельную дозу мочегонных. В этом состоянии, когда кровь густеет и нарушается питание мозга, теряется рассудок. А потом наступает смерть. Вот она в этом состоянии детей и убила. С Вячеславом я последний раз общался 29 декабря, когда его отпустили с допроса. Но разговор получился коротким. Я спросил его, стал ли он адекватным. Он ответил, что у него и старшего сына нашли в анализах наркотики, - рассказывал «КП-Екатеринбург» Владимир Дремин.

Вячеслав Петров и его мать Фото: читатель «КП»

Отец Анастасии проделал немалый путь из Верхнего Уфалея, чтобы увидеть закованную в наручники дочку. Усилиями Владимира у нее появился новый адвокат - юрист из Санкт-Петербурга Татьяна Ерофеева. Как выяснилось, родителей Петровой уже допросили в качестве свидетелей.

По словам пенсионера, с февраля ему запретили переживать еду дочери в СИЗО.

- Меня допрашивали в качестве свидетеля, как и мать Насти. С меня брали подписку о неразглашении. После моего общения с вами запретили передачки. Сейчас Настя жалуется, что желудок болит. Сказала это на встрече с адвокатом, - пояснил Владимир Дремин. - Наша семья жила в Верхнем Уфалее с 1985 года. В начале нулевых жена стала очень набожной. И ушла в монахини.

Анастасии Петровой продлили арест на три месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анастасию доставили в суд под конвоем. Но уже не в чёрном пуховике, как это было ранее. А в фиолетовом костюме. Однако говорить что-либо Петрова не стала. Лишь молча прошла, опустив глаза.

Ленинский суд продлил Анастасии Петровой срок содержания под стражей до 26 мая. Ей грозит до 20 лет лишения свободны.

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