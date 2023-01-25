«Во всем винит мужа»: отец женщины, обвиняемой в убийстве троих детей, пожаловался на следователя Бастрыкину

В 2020 году Михаила Коурова признали лучшим следователем по особо важным делам в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец екатеринбурженки Анастасии Петровой, обвиняемой в удушении троих своих детей, обратился с жалобой к председателю СКР Александру Бастрыкину. По информации «КП-Екатеринбург», в своем обращении Владимир Дремин раскритиковал следователя по особо важным делам Михила Коурова, в производстве у которого находится уголовное дело.

- Жалоба на следователя была написана на имя Александра Бастрыкина. Указал всякую чушь. Во всем винит мужа Анастасии. Считает, что и его нужно было привлекать к уголовной ответственности, - сообщил собеседник «КП-Екатеринбург».

Владимир Дремин написал жалобу на имя председателя СКР России. Фото: «Одноклассники»

После смерти двух сыновей и полугодовалой дочки муж Анастасии Вячеслав Петров покинул съемную квартиру в ЖК «Бажовский». Предположительно, бывший полицейский вернулся жить к родителям в Верхний Уфалей. Ранее его мать отреклась от невестки.

- Конечно, он [отец Анастасии] оправдывает ее. Но есть следствие, которое все выяснит, - заявила «КП-Екатеринбург» Надежда Петрова.

Трагедия развернулась в квартире Петровых в ночь на 26 декабря, когда Анастасия осталась наедине с детьми. По версии следствия, женщина задушила дочку и 10-летнего сына поясом от халата. В своих первичных показаниях она указала, что 15-летнего сына пришлось разбудить и убедить «отправиться с ней в рай». После этого написала сообщение своей матери, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Утром племянница Анастасии сообщила о случившемся в полицию.

Когда участковый прибыл к квартире, дверь никто не открывал. Позже на место приехала хозяйка жилища, и Петрову застали спящей на телах детей.

Анастасия Петрова была ведущим специалистом отдела по работе с казенным имуществом департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО. Фото: читатель «КП»

Позже она признается, что боялась «бесов», которые «вселились в мужа». А убить детей она решила, чтобы «избавить от страданий». До 26 февраля Анастасия Петрова будет находиться в СИЗО.

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