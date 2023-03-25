Наталии было 37 лет, ее детям - 4 и 7 лет. Фото: vk.com

В Екатеринбурге 25 марта 2023 года разыгралась семейная трагедия. В частном доме по улице Леваневского на Сортировке мать убила двоих детей, а после покончила с собой. «КП-Екатеринбург» собрала все что известно о трагедии.

Женщине было 37 лет. Звали ее Наталия. У нее было трое детей. Со слов сестры со своим мужчиной Наталия жила, как принято говорить в народе в «гражданском браке».

Наталия покончила с собой после того, как убила детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со своими детьми по данным источника «КП-Екатеринбург» Наталья расправилась вечером 25 марта 2023 года в период с 15:00 до 16:00 вечера. Мальчикам было: одному - 4 года, второму – 7 лет. По словам родных, одного ребенка она утопила, второго – задушила. В это время супруг женщины находился на работе. У Наталии осталась дочь.

После совершенного преступления женщина вышла из дома и направилась в многоэтажку на улице Технической. Это примерно в 20 минутах ходьбы от ее частного дома. Тело Наталии обнаружили около 17:00 вечера во дворе дома на Технической. Наталия покончила с собой.

Когда случилась трагедия супруг Наталии была на работе. Фото: vk.com

- Семья у них с мужем очень хорошая. Муж сестры работает на железной дороге электриком. Она работала в УрГЭУ. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально. Мы пока можем лишь догадываться о причинах произошедшего. Как давно они в браке сейчас не скажу, так как они до ЗАГСа долго сожительствовали, а свадьбы как таковой не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сестер погибшей.

Также, как стало известно «КП-Екатеринбург», что у женщины было тяжелое психическое расстройство. Она наблюдалась в психиатрической клинике.

Тело Наталии с Технической забрали около 21:25. Тела детей в это время находились в доме на улице Леваневского.

- Дочери Наташи почти 19 лет. Взрослый человек. Она будет жить с нами, - уточнили «КП-Екатеринбург».

Тело Наталии было найдено во дворе на улице Технической. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На двух адресах работала полиция, криминалисты и следователи.

В СУ СКР по Свердловской области завели уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ после убийства двоих сыновей 4 и 7 лет матерью в Екатеринбурге.

- На место происшествия выезжал координировать работу следователей лично исполняющий обязанности руководителя регионального СКР полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, - рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. - Все обстоятельства трагедии выясняются.

Детей Наталия убила в частном доме на Леваневского, где проживала семья. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- На место происшествия незамедлительно была направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска, - добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых .

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Добавим, что 26 декабря 2022 года в Екатеринбурге женщина убила троих детей из-за того, что ей привиделись бесы. Подробнее о той трагедии можно прочитать по ссылке ниже.

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