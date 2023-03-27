Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух детей в Екатеринбурге

Тела мальчиков нашли в доме, где они жили с папой и мамой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства двух детей в Екатеринбурге.

- Глава ведомства поручил и.о руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - сообщили в ведомстве.

Напомним, вечером 25 марта в частном доме на улице Леваневского на Сортировке были обнаружены тела двух мальчиков 4 и 7 лет. Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних).

По данным «КП-Екатеринбург» с детьми расправилась их собственная мать - 37-летняя Наталия. После убийства сыновей она отправилась на улицу Техническую и покончила с собой. Супруг женщины в момент трагедии находился на работе.

Как сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, Наталия состояла на учете у психиатра.

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