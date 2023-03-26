Женщине было 37 лет. Фото: соцсеть "ВКонтакте"

Мать, убивая двух сыновей, а потом покончившая с собой в районе Сортировки в Екатеринбурге, состояла на учете у психиатра. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил осведомленный источник.

Жуткая семейная трагедия произошла во второй половине дня, 25 марта в микрорайоне Старая Сортировка в Екатеринбурге. Мать троих детей 37-летняя Наталия, которая проживала с мужем и детьми в частном доме по улице Леваневского, сначала убила сыновей 4 и 7 лет, после чего отправилась в одну из новостроек по улице Техническая и покончила с собой.

Муж Наталии во время трагедии был на работе. Фото: соцсеть "Вконтакте"

Одного мальчика женщина задушила, а второго утопила. Супруг женщины в момент трагедии находился на работе.

- Муж сестры работает на железной дороге электриком. Она работала в УрГЭУ. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально, - рассказала «КП-Екатеринбург» сестра погибшей.

Силовики работали у дома на улице Технической до позднего вечера Фото: Алексей БУЛАТОВ

На местах трагедии несколько часов работали сотрудники полиции, опытные криминалисты и следователи. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по часть 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух мальчиков.

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