Вероятно, убитых малышей похоронят в другом месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Наталию похоронили на Западном кладбище. По версии следствия, 25 марта женщина убила сыновей 4 и 7 лет, после чего свела счеты с жизнью. Тело женщины обнаружили во дворе многоэтажки на Технической. Как стало известно «КП-Екатеринбург», с Наталией простились 29 марта на Западном кладбище. Погибших детей, вероятно, похоронят в другом месте.

Сестры Наталии оставили на могиле венки Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Наталия всегда была заботливой матерью. Она была всегда с ними. Знаю, что у нее были проблемы со старшей дочерью. В подростковом возрасте она не хотела учиться, но это нормально для девочек ее возраста. Но в итоге окончила школу, все было хорошо. Я могу лишь догадываться о причинах ее страшного поступка. Наверное, ей было очень тяжело морально и психологически. В последний раз я ее видела в конце прошлого года, когда мы шли вместе в поликлинику. Она была радостной и веселой, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая соседка погибшей.

У Наталии остался муж и 18-летняя дочь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее подруга Наталии сообщила, что у женщины начались проблемы с психикой после перенесенного коронавируса. Сообщается, что у Наталии уже была попытка суицида.

- От мужа слышала, что Наташа тяжело перенесла ковид. После этого у нее начались проблемы с головой. Она стала жаловаться на плохое душевное состояние, депрессию. Вдобавок у нее тогда умер отец. Он последние годы жил в доме престарелых. И она из-за этого еще сильно переживала, - пояснила собеседница «КП-Екатеринбург».

Наталия упокоилась на Западном кладбище Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расследование находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина и начальника свердловского главка МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

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