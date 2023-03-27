Муж Натальи отказался комментировать ситуацию Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге продолжается расследование убийство двух братьев 4 и 7 лет. По предварительной версии, 25 марта 37-летняя Наталья расправилась с сыновьями. А затем свела счеты с жизнью на улице Технической. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

- Тела умерших направлены на экспертизу для установления точной причины смерти. Выясняются все обстоятельства, в том числе причины и условия, которые привели к случившейся трагедии, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

У Натальи остался муж и взрослая дочь Фото: соцсети

По словам пресс-секретаря регионального главка полиции Валерия Горелых, в момент трагедии муж Натальи и ее 18-летняя дочь былин на работе.

- Сначала в дежурную часть ОП № 10 поступила информация о гибели местной жительницы. А уже затем о смерти ее двух сыновей, мальчиков 2015 и 2018 годов рождения. На место была незамедлительно направлена группа опытных сыщиков уголовного розыска. Сейчас следователи и полицейские отрабатывают различные версии случившегося. В момент ЧП глава семьи, являющийся сотрудником РЖД, а также старшая дочь женщины находились на работы. Представители МВД проводят опрос соседей, изучают, в каких условиях воспитывались дети. Анализируются характеристики супругов, их увлечения и склонности. Разбирательство находится на личном контроле начальника главка генерала-лейтенанта Александра Мешкова, - отметил полковник Горелых.

По предварительной версии, одного сына Наталья утопила, а второго - задушила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ранее старшая сестра Натальи заявила, что накануне была у нее в гостях. Но не заметила ничего странного в поведении многодетной мамы.

- Семья у них с мужем очень хорошая. Я накануне была у них в гостях. Наталия читала детям сказку, все было нормально. Мы пока можем лишь догадываться о причинах произошедшего. Как давно они в браке сейчас не скажу, так как они до загса долго сожительствовали, а свадьбы как таковой не было, - рассказала «КП-Екатеринбург» одна из сестер погибшей.

Дочь Натальи и ее муж отказались комментировать ситуацию. Напомним, что на следующий день после трагедии родственников женщины вызвали в Следственный комитет.

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