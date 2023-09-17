В Екатеринбургском зоопарке умерла белая медведица Айна

Айне было 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке скончалась белая медведица Айна, который в этом году исполнилось 25 лет.

- В результате резко ухудшившегося состояния здоровья в возрасте 25 лет умерла Айна. Говорить о точном диагнозе, в результате которого произошла смерть, можно будет после патологоанатомической экспертизы, - рассказывают в пресс-службе зоопарка.

Больше 20 лет Айна была подругой белого медведя Умки. Оба питомца зоопарка оказались с непростой судьбой.

Умка родился в природных условиях на Чукотке. Когда он был медвежонком – осиротел, и в поисках еды вышел в поселок к людям. Там на него напала стая собак, но люди смогли защитить медвежонка. Его назвали Умкой и поселили в сарай, где он прожил четыре месяца.

Айну привезли в Екатеринбург из Пермского зоопарка Фото: Алексей БУЛАТОВ

За это время были разосланы письма в разные зоопарки России с просьбой забрать зверя, который с каждым днем становился все опаснее. На просьбу откликнулись сотрудники Екатеринбургского зоопарка – так 25 лет назад Умка прибыл в уральскую столицу. Здесь для него стали искать пару – вскоре у старой белой медведицы в Пермском зоопарке родился малыш, девочка получила имя Айна.

- Именно она и стала подругой для нашего Умки, - рассказали в Екатеринбургском зоопарке.

Умка скончался весной 2021 года, подруга пережила его на 2,5 года.