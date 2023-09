101 ресторан Екатеринбурга поборется за звание лучшего в стране Фото: Анжелика УФИМЦЕВА

Больше сотни ресторанов Екатеринбурга поборются за звание лучшего в стране. Заведения вошли в лонг-лист Урала в рамках Национальной ресторанной премии WHERETOEAT 2023 года. Помимо Екатеринбургских ресторанов, кофеен и гриль-баров в список вошли заведения Челябинска, Тюмени, Нижнего Тагила, Златоуста, Миасса и Сургута.

За звание лучшего на Урале, а потом и в стране, будут бороться Plov Project, «Корова», «Креветки и бургеры», Public, «Мечтатели», Ami-Ami, «Мечты», BreadWay, Breakfast Unit, «Мистер Чанг», Salva D’Or, Scuba, Bukowski Grill, Muru, SEKTA organic wine bar, Shelest, «Мысли вслух», Si! , Carbonara, Castorka, «Негодяи», «Неизвестный», Cibo, The Barbara, «Нигора», Culta, The Dom, Custo, Donna Olivia, Engels, Forest, Gavi, «Био Шмио», «Большой Грузинский», Izakaya, «Высота 5642», «Счастье», «Гады, крабы и вино», «Сыроварня», Kitchen, «Такие Истории», «Горожане», «Троекуровъ», «Два деда», MOMO, «Хочу Пури», Norra Rök, OVO izakaya, «Итальянцы», Pan Smetan, Panorama ASP, Papa Carlo, «Шави Ломи», Ramen Bar by Jo Wu и еще 50 заведений со всего Уральского федерального округа. Всего в лонг-лист вошли 189 ресторанов Урала.

Ресторанная премия проходит ежегодно с 2013 года. Независимые журналисты будут награждать лучшие рестораны сначала регионов, а потом и всей России.

