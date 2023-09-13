Лица моделей скрыли, в костюмы добавили дерево: в Екатеринбурге представили "Шигирскую" коллекцию

Показ прошёл в креативном кластере "Домна"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Загадку Шигирского идола попытались разгадать уральские дизайнеры. 13 сентября в креативном кластере "Домна" прошел показ коллекции одежды по мотивам самой древней деревянной скульптуры в мире, ей насчитывается примерно 12 тысяч лет.
К показу готовились с мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Этим шоу открылась трёхдневная выставка-показ "Духи предков".
Назар Алмазбеков, Александра Гузова и Татьяны Фоминцева вместе работали над образами ещё с мая. Они изучали историю Шигирского идола. Провести показ помог Свердловский областной фонд предпринимательства.
Дизайнеры использовали объемные фасоны
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Никто точно не знает, где на самом деле стоял идол. Есть теории о том, что он был в лесу, либо среди камней, а нашли его в болоте. Поэтому мы в образах использовали настоящее дерево, сухие ветви, а элементы пластика отсылали уже к нашему времени, - рассказывает "КП-Екатеринбург" дизайнер Назар Алмазбеков.
Результат кропотливой работы удивил зрителей. Модели в концептуальных нарядах выглядят загадочно, у многих закрыты лица - это тоже часть задумки авторов, ведь и личность Шигирского идола не раскрыта.
Моделям скрыли лица, чтобы подчеркнуть загадочность идола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Коллекция выполнена в тёмных и холодных цветах: чёрный, тёмно-зелёный, белый. Пышные юбки, объемные рукава, вязаные маски испещрены характерными для идола узорами. В конце показа дизайнеров осыпали аплодисментами.
Цвета выбраны тёмные: чёрный, белый и тёмно-зелёный
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Выставка-показ продлится в кластере еще два дня. Для горожан проведут экскурсии по коллекции и лекции о загадке Шигирского идола.
Недавно в "Домне" проходил другой модный показ. Дизайнеры показали уникальную коллекцию, посвящённую 300-летию Екатеринбурга.
Выставка-показ продлится в кластере еще два дня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пышные юбки, объемные рукава, вязаные маски испещрены характерными для идола узорами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В образах улавливается многоликость идола
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В образах есть характерные рисунки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кроме ткани, в образах использовали дерево и пластик
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мотивы древней культуры видны в макияже моделей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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