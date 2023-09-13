Лица моделей скрыли, в костюмы добавили дерево: в Екатеринбурге представили "Шигирскую" коллекцию

Показ прошёл в креативном кластере "Домна" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Загадку Шигирского идола попытались разгадать уральские дизайнеры. 13 сентября в креативном кластере "Домна" прошел показ коллекции одежды по мотивам самой древней деревянной скульптуры в мире, ей насчитывается примерно 12 тысяч лет.

К показу готовились с мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим шоу открылась трёхдневная выставка-показ "Духи предков".

Назар Алмазбеков, Александра Гузова и Татьяны Фоминцева вместе работали над образами ещё с мая. Они изучали историю Шигирского идола. Провести показ помог Свердловский областной фонд предпринимательства.

Дизайнеры использовали объемные фасоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Никто точно не знает, где на самом деле стоял идол. Есть теории о том, что он был в лесу, либо среди камней, а нашли его в болоте. Поэтому мы в образах использовали настоящее дерево, сухие ветви, а элементы пластика отсылали уже к нашему времени, - рассказывает "КП-Екатеринбург" дизайнер Назар Алмазбеков.

Результат кропотливой работы удивил зрителей. Модели в концептуальных нарядах выглядят загадочно, у многих закрыты лица - это тоже часть задумки авторов, ведь и личность Шигирского идола не раскрыта.

Моделям скрыли лица, чтобы подчеркнуть загадочность идола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коллекция выполнена в тёмных и холодных цветах: чёрный, тёмно-зелёный, белый. Пышные юбки, объемные рукава, вязаные маски испещрены характерными для идола узорами. В конце показа дизайнеров осыпали аплодисментами.

Цвета выбраны тёмные: чёрный, белый и тёмно-зелёный Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выставка-показ продлится в кластере еще два дня. Для горожан проведут экскурсии по коллекции и лекции о загадке Шигирского идола.

Недавно в "Домне" проходил другой модный показ. Дизайнеры показали уникальную коллекцию, посвящённую 300-летию Екатеринбурга.

Выставка-показ продлится в кластере еще два дня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пышные юбки, объемные рукава, вязаные маски испещрены характерными для идола узорами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В образах улавливается многоликость идола Фото: Алексей БУЛАТОВ

В образах есть характерные рисунки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме ткани, в образах использовали дерево и пластик Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мотивы древней культуры видны в макияже моделей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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