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13 сентября 2023 16:16

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Алексей БУЛАТОВ
Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом

Уральские модельеры показали коллекцию одежды, вдохновленную Шигирским идолом