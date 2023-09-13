«Уральские авиалинии» дали инструкцию о том, как получить 100 тысяч за испуг

На борту находился 161 пассажир и шесть членов экипажа Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила инструкцию, в которой рассказала, как пассажиры рейса Сочи-Омск могут получить денежную компенсацию.

Напомним, 12 сентября рейс U6-1383 совершил незапланированное приземление в пшеничном поле в Новосибирской области. Причиной экстренной посадки стал отказ гидросистемы. На борту находились 161 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из людей серьезно не пострадал.

Позже генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов назвал выплаты пассажирам «компенсацией за испуг».

- Уважаемые пассажиры рейса U6-1383, совершившего посадку 12 сентября 2023 года! Авиакомпания «Уральские авиалинии» произведет выплату компенсации в размере 100 000 рублей каждому из вас, - говорится в официальном telegram-канале авиаперевозчика.

Чтобы получить компенсацию, пассажирам нужно скачать форму заявления на сайте авиакомпании (если вы летели с детьми, то нужно скачать заявление для пассажиров с детьми). Это заявление необходимо распечатать, заполнить и подписать.

К заявлению необходимо прикрепить реквизиты вашего банка, либо скачать с сайта авиаперевозчика форму с банковскими реквизитами и заполнить ее. Также необходимо отсканировать (либо аккуратно сфотографировать) следующие документы: - Паспорт (основная страница и страница с регистрацией по месту жительства); - Свидетельство о рождении ребенка (если летели с детьми); - Подписанное заявление; - Банковские реквизиты.

После этого в разделе обратной связи нужно найти форму «Компенсация пассажирам рейса U6-1383», а затем нажать «Отправить заявление». К письму будет необходимо приложить сканы документов и банковские реквизиты.

В случае если компенсацию будет получать третье лицо, то приложите нотариально заверенную доверенность.