Главные роли сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Фото: кадр из фильма/сервис "Кинопоиск"

В Екатеринбурге вышел в прокат фильм «Барби» режиссера Греты Гервиг. Кинокартина стала одной из самых ожидаемых премьер этого лета. «Комсомолка» расскажет, где и когда посмотреть фильм «Барби» в Екатеринбурге.

Кинокартина, спровоцировавшая настоящую барби-лихорадку во всем мире, рассказывает о приключениях легендарной куклы. В мировом прокате премьера фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях прошла еще 21 июля 2023 года. Однако в Екатеринбурге и многих других городах страны фильм «Барби» начали показывать лишь в сентябре 2023 года.

На данный момент в Екатеринбурге фильм «Барби» можно посмотреть в трех кинотеатрах города.

«Пассаж Синема»

В кинотеатре торгово-развлекательного центра «Пассаж» премьерный показ фильма «Барби» прошел 9 сентября. Сейчас жители Екатеринбурга по-прежнему могут увидеть фильм «Барби» в «Пассаже». Согласно расписанию кинотеатра, показ фильма будет длиться до 17 сентября. Билеты стоят от 350 до 600 рублей.

«Гринвич Синема»

В кинотеатре ТРЦ «Гринвич» первый сеанс фильма «Барби» тоже прошел в минувшую субботу, 9 сентября. Сейчас в расписании кинотеатра показ фильма про куклу Барби есть до 17 сентября. Билеты стоят от 350 до 600 рублей. Цена зависит от времени и зала.

«Континент Синема»

В кинотеатре «Континент Синема» в торгово-развлекательном центре «КомсоМолл» фильм «Барби» начали показывать с 9 сентября. Сеансы идут каждый день - с утра и до позднего вечера. Согласно расписанию, фильм про знаменитую куклу можно будет увидеть до 20 сентября. Цена билетов начинается от 200 рублей.

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