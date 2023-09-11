В Екатеринбурге подросток напал на полицейского с отверткой, но получил пулю

Силовика, применившего табельное оружие, ждет служебная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 8 сентября сотрудник полиции был вынужден применить табельное оружие во время задержания подростка, находившегося в федеральном розыске.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, все произошло на Сортировке.

- 16-летний подросток сбежал из детдома. В его поисках полицейские патрулировали район. Увидели компанию молодых людей. Среди них был сбежавший подросток, а также его 17-летний брат, - рассказал наш собеседник.

Последний повел себя неадекватно и, достав отвертку, попытался ударить ей полицейского, уточнил инсайдер «КП-Екатеринбург». После этого силовик достал оружие и сделал предупредительный выстрел. По предварительным данным, пуля отрикошетила и попала в подростка. Но точные детали инцидента должна выявить начавшаяся служебная проверка.

Вот как случившееся прокомментировали в полиции Екатеринбурга:

- 8 сентября сотрудниками уголовного розыска проводились оперативные мероприятия по задержанию двух граждан, находящихся в федеральном розыске по подозрению в совершении грабежей и самостоятельных уходов из социального учреждения. При задержании один из них оказал неповиновение сотрудникам полиции, к нему были применены спецсредства, - рассказали в УМВД Екатеринбурга.

В полиции добавили, что один из подозреваемых был задержан, а второму удалось скрыться.

- Характер его ранений сейчас устанавливают соответствующие специалисты. По данному факту в отделе полиции № 9 УМВД России по городу Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение, - добавили в ведомстве.

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