«Возьму топор и порву вас»: появилось видео конфликта после которого полицейский застрелил мужчину на Урале

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни 34-летнего жителя Камышлова по имени Сергей. На нем виден конфликт между ним и прибывшими силовиками. Напомним, мужчина скончался в больнице в новогоднюю ночь после выстрела полицейского.

Как рассказывали в ГУ МВД по Свердловской области, полицейским Камышлова поступил вызов о том, что пьяный дебошир душит свою жену. Силовиков вызвала 29-летняя жена Сергея по имени Ольга.

Пара вместе с двумя детьми жила в частном доме. На место выехали двое полицейский.

- По прибытии на место из дома вышел супруг обратившейся за помощью женщины. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а в руках держал монтировку. Увидев сотрудников ОВД, он стал надвигаться на прапорщика 1975 года рождения, замахиваясь металлическим инструментом. Сотрудник достал табельный пистолет из кобуры и сообщил о намерении применения огнестрельного оружия, однако возмутитель спокойствия продолжал надвигаться на него, - рассказывал о конфликте официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.

После этого, по версии полиции, последовал предупредительный выстрел в воздух. Но он не остановил Сергея. Тогда полицейский начал стрелять уже в дебошира. Приехавшие врачи увезли Сергея в больницу, где он умер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753041" frameborder="0"></iframe> Видео конфликта, после которого полицейский застрелил пьяного мужчину из Камышлова.Видео: читатель "КП"

Однако из видео можно понять, что стрельбе предшествовал конфликт, в ходе которого силовики скрутили Сергея. Сначала один из полицейских сидит на Сергее, опираясь на него ногой.

- Отпустите его, вы вдвоем такие дяденьки! Не наступайте ему на горло, - обращается к силовикам сестра Сергея по имени Наталья.

В этот момент один из полицейских обращается к дебоширу по имени и пытается его успокоить. Потом они переворачивают Сергея, укладывая лицом в снег, позже его об него ударят головой.

Сергей в ответ, сыплет оскорблениями, а свои просьбы его отпустить сопровождает угрозами.

- Я вас сейчас порву, я топор возьму! – предупреждает дебошир силовиков.

Наталья просит полицейских перестать удерживать Сергея, объясняя, что него больная спина. Сам Сергей просит полицейских освободить его и дать ему встать, так как у него «сломана нога».

В какой-то момент полицейские выполняют настойчивые просьбы участников конфликта. Сергея отпускают. По-видимому зря.

Полицейские начинают разговаривать с Натальей о причине конфликта Сергея с женой, мужчин в этот момент уходит из кадра. Через несколько секунд раздается голос Натальи.

- Уходите! Он дурак! Блин! – срываясь на визг кричит сестра Сергея.

На этом видео заканчивается. Но на другом ролике видно, как мужчина идет на силовиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/753055" frameborder="0"></iframe> Видео убийства полицейскими пьяного дебошира на Урале.

- Полицейские вывели его из себя, а потом отпустили. Сергей ремонтировал во дворе машину, видимо там и была монтировка. Но когда он подошел к полицейским, то сразу ее выбросил, непонятно зачем они начали стрелять, - рассказывает «КП» близкая подруга семьи погибшего мужчины.

На видео отчетливо слышны три выстрела, которые производятся один за другим, почти без интервалов.

- Сергей! Мамочка, мамочка, - кричит Наталья, понимая, что выстрели пришлись в ее брата.

После стрельбы для установления всех обстоятельств ЧП на место происшествия выезжали сотрудники подразделения собственной безопасности полиции. По предварительным данным, табельное оружие силовик применил правомерно. Сейчас материалы по этому делу переданы в Следственный комитет.

- Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее «под мухой» вел себя неадекватно, бросался на людей с топором»,- рассказывал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

Возможно, такую характеристику Сергею дала его жена. Близкая подруга семьи погибшего мужчины по имени Любовь говорит, что вывести Сергея из себя было очень сложно. Также она рассказала, что год назад мужчина попал в ДТП, после чего серьезно лечил спину и ноги. Из-за этого у него была инвалидность.