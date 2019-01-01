На Урале за два часа до Нового года полицейский застрелил пьяного дебошира

Настоящая драма с трагическим исходом произошла в городе Камышлов Свердловской области в 21:40 31 декабря.

Началась история с того, что в дежурную часть обратилась 28-летняя женщина, которая живет в частном доме по улице Мира в селе Обуховское.

Женщина рассказала, что ее 33-летний супруг, ранее судимый за кражи, избил ее, а после и вовсе душил. На адрес выехали участковый уполномоченный и командир отделения ППС.

Когда стражи порядка прибыли к дому, им навстречу вышел пьяный муж обратившейся в полицию женщины. В его руках была монтировка. С ней он двинулся прямо на полицейских.

Убитый мужчина работал мастером по установке пластиковых окно. Фото: соцсети

Тогда 44-летний прапорщик достал табельный пистолет и сообщил о намерении применить оружие. Однако дебошира это не остановило и он продолжил наступление. В итоге полицейский выстрелил.

Прибывшие медики отвезли раненого мужчину в больницу, где он позже скончался. На место ЧП выезжали сыщики подразделения собственной безопасности, а также сотрудники кадровой службы и Управления организации общественного порядка ГУ МВД РФ по Свердловской области. Позже данные по расследованию будут переданы в региональный СКР.

- Родственники погибшего, написавшие заявление в ОВД, охарактеризовали его крайне отрицательно, сообщив, что он и ранее «под мухой» вел себя неадекватно, бросался на людей с топором,- рассказал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых.

По данным "КП-Екатеринбург" мужчину звали Сергей, он работал мастером по установке пластиковых окон.