Егор Крид дерзко высказался о женихах Клавы Коки: «Какой чувак пойдет на это?»

Клава Кока и Егор Крид дружат больше восьми лет. Фото: соцсети

Уже больше двух недель российский шоу-бизнес обсуждает шоу «Сердце Коки», на котором автор хитов «Краш» и «Покинула чат» нашла себе возлюбленного. Имя молодого человека Клава Кока не называет, ведь проект только начали показывать на ТВ, и поклонникам предстоит узнать это в финале. Но, как призналась «КП-Екатеринбург» сама певица, сейчас она по-настоящему счастлива.

- Я так давно этого ждала. В проекте зрители увидят начало нашей истории. Но после того, как его закончат показывать, мы обязательно все подробно расскажем, - восторгается Клава Кока.

Клава Кока решилась найти любовь на шоу с Розой Сябитовой. Фото: соцсети

Однако это не мешает ее коллегам по цеху высказывать неодобрение по поводу шоу. Певец и близкий друг Клавы Коки Егор Крид не стал молчать, когда поклонники поинтересовались у него, смотрел ли он «Сердце Коки».

- Ни одной серии не смотрел. Даже отрывки не видел. Бороться на шоу за сердце девушки очень странно. Какой чувак пойдет на это? Ради прикола? Ну не знаю. Если еще девчонок можно понять, что они могут пойти на шоу ради парня. Но чтобы пацаны… Мне кажется, по серьезке туда ну никто не мог пойти, - высказался на стриме Егор Крид.

Ранее Клава Кока признавалась «КП-Екатеринбург», что певец долгое время пытался отговорить ее от участия в проекте.

Клава Кока и Егор Крид познакомились в Black Star в 2015 году

- Егор сказал, что это плохая идея, расстроился, что я иду на проект, сказал, что все это не по-настоящему и что он надеется, что мне не сделают больно. Он пытался меня огородить, но в итоге все сложилось классным образом, - рассказала исполнительница.

Напомним, проект «Сердце Коки» начали показывать с 29 августа на телеканале «Пятница!». В нем за любовь звезды Black Star начали бороться 16 участников. Среди них известные блогеры, миллионеры и творческие персоны, а также есть и тот, кто успел насолить Тимоти и Егору Криду. Ранее мы рассказали о женихах Клавы Коки поподробнее.

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