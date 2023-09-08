Форум посетили сотни представительниц прекрасного пола Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный форум «Роль женщин в современном мире» открылся в Екатеринбурге. С приветственным словом к участникам форума обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред в УрФО Владимир Якушев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Также в записи было показано обращения официального представителя МИД России Марии Захаровой.

- В Российской Федерации мы видим яркие примеры предпринимательского и творческого успеха среди женщин. Во многих странах мы видим, что участие женщин во внешней политике значительно увеличилось. Существует даже миф, что дипломатия - сугубо мужская профессия. Умело сочетая в себе профессионализм и обаяние с интуицией, женщины-дипломаты обогатили профессию. Они подняли ее на новый уровень. В нашем МИДе одинаковые условия для мужчин и женщин. Для российского общества особое значение имеют базовые духовные ценности, нормы моральной нравственности. Неприемлемость неоколониальности, которую активно навязывает Запад, - заявила Мария Захарова.

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