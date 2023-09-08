Мария Захарова рассказала о роли женщин в борьбе с западными ценностями

Официальный представитель МИДа выступила на форуме «Роль женщин в современном мире» Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 сентября 2023 года выступила с приветственным словом на Международном форуме «Роль женщин в современном мире», который проходит в Екатеринбурге.

В своей речи Захарова отметила значимость женщин России в условиях навязывания западных ценностей.

Мария Захарова выступила по видеосвязи Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- В Российской Федерации мы видим яркие примеры предпринимательского и творческого успеха среди женщин. Во многих странах мы видим, что участие женщин во внешней политике значительно увеличилось. Существует даже миф, что дипломатия - сугубо мужская профессия. Умело сочетая в себе профессионализм и обаяние с интуицией, женщины-дипломаты обогатили профессию. Они подняли ее на новый уровень. В нашем МИДе одинаковые условия для мужчин и женщин. Для российского общества особое значение имеют базовые духовные ценности, нормы моральной нравственности. Неприемлемость неоколониальности, которую активно навязывает Запад, - заявила Мария Захарова.

Отметим, что с приветственным словом к участникам форума также обратились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полпред в УрФО Владимир Якушев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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