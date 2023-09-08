Орангутан Захар отпразднует свой 23-й день рождения в трехкомнатном вольере

Орангутан Захар любит заворачиваться в плед Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбургском зоопарке отмечают очередной праздник: орангутан Захар 9 августа отметит свой 23-й день рождения. Любимец уральцев живет в городском зоопарке с 2018 года и за это время обзавелся целым трехкомнатным вольером с теплым полом и разными приспособлениями, чтобы жизнь была со всеми удобствами.

А родился «лесной человек», как переводится с малайского слово орангутан, в Москве. Мать Захара выросла в неволе, поэтому не знала, как ухаживать за малышом. Сотрудники зоопарка помогли ей стать хорошей мамой, а в 10 месяцев малыш воссоединился с сородичами, начав жить в общем вольере. Через 10 лет Захар начал самостоятельную жизнь и переехал в Новосибирск, и лишь потом перебрался на Урал.

- Захар по своей натуре консерватор – предпочитает спать в одном и том же месте, предварительно подстелив специальное древесное волокно и для уюта укрывшись пледом, - рассказывают про именинника в Екатеринбургском зоопарке.

Захар живет в Екатеринбурге с 2018 года. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В своей трехкомнатной «квартире» Захар любит что-нибудь сломать, чтобы сотрудники зоопарка пришли в гости и все починили. По вечерам, после рабочего дня, орангутан не прочь послушать музыку: для этого ему специально включают радио. Орангутан особенно любит лакомиться йогуртом с хрустяшками.

Всех сотрудников зоопарка Захар уже давно запомнил и обязательно с ними здоровается.

Захар любит укутываться в плед и слушать музыку. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

До этого в Екатеринбургском зоопарке отмечали долгожданное новоселье слонихи Даши. Главной красавице в честь 300-летия города полностью отремонтировали вольер, заменив пол, добавив игрушек и декораций. Теперь за ее здоровье как физическое, так и ментальное, говорили в зоопарке, горожане точно могут не переживать.

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