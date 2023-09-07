«Находится на аппарате ИВЛ»: врачи рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего во время взрыва в многоэтажке в Екатеринбурге

В результате ЧП в квартире обрушилась лоджия. Фото: читатель "КП"

Врачи рассказали о состоянии мужчины, который пострадал во время взрыва в жилом доме в Екатеринбурге.

Напомним, ЧП произошло 6 сентября на Циолковского, 32. Взрыв прогремел на последнем этаже 12-этажного жилого дома. Владелец квартиры решил самостоятельно заправить зажигалку. Но эта попытка оказалась неудачной. В результате нее произошел взрыв, из-за которого оторвало балконную плиту.

Владельца квартиры с ожогами увезли в больницу.

- Обожжено 80% тела. Состояние крайне тяжелое, находится в реанимации, дышит с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Городской клинической больнице №40, куда госпитализировали владельца квартиры.

ЧП произошло на улице Циолковского. Фото: читатель "КП"

Напомним, в МЧС рассказали, что эвакуация жильцов из дома не проводилась.

- Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12-м этаже 12-этажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.