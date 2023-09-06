В Екатеринбурге взрывом разнесло балкон в многоэтажке: пострадавший пытался заправить зажигалку

Пострадавшего на скорой доставили в больницу. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

На улице Циолковского, 32, в одной из квартир произошел взрыв. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что в результате него полностью обрушилась лоджия.

Некоторые предположили, что причиной разрушений стал взрыв газа. Однако, как стало известно «КП-Екатеринбург», дело в другом.

От взрыва вылетели оконные рамы. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- ЧП произошло в результате неудачной попытки заправить зажигалку. Мужчину, который пытался это сделать, с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На месте работают спасатели. Фото: МЧС России

Взрвыв повредил ванну. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Дополнение

Случившееся прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области.

- Поступило сообщение о разгерметизации газового баллона без последующего горения в квартире на 12 этаже 12-этажного жилого дома по улице Циолковского в Екатеринбурге. По оперативной информации, повреждены оконные блоки в квартире, несущие конструкции не нарушены, пострадал один человек, - сообщили в ведомстве.

В МЧС добавили, что эвакуация жильцов не потребовалась. Сейчас на месте находятся девять спасателей и три единицы спецтехники.