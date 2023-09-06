В Академическом презентовали проект районного суда

Проект районного суда презентовали 6 сентября Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Академическом появится свой районный суд. Проект внушительных двух зданий по последнему архитектурному слову презентовали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Алексею Орлову 6 сентября.

- По планам закончить строительство здания районного суда в декабре 2024 года. Этим занимается администрация. С марта 2025-го он начнет работу, - заявил гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Районный суд в Академическом будет иметь два здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Академический районный суд будет иметь два здания. В здании Мировых судей в три этажа расположатся 10 участков. В здании Федерального суда – 20 участков и четыре этажа.

Также помимо суда в Академическом строят здание местной администрации, Дома детского творчества и другие организации, необходимые для развития района.

Одно из зданий будет иметь четыре этажа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, 6 сентября в Академический впервые поехал трамвай. Долгожданную трамвайную ветку протестировали главы региона и города. Он двигался по улице Вильгельма де Геннина до разворотного кольца на перекрестке улиц Академика Парина и Академика Вавилова. Правда, выстраиваться к остановке пока бесполезно: старт был технический, а вот пассажиров новые вагоны обещают возить в январе 2024 года.

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