«Многие годы российские разработчики питались крошками со стола»: Наталья Касперская о ситуации с импортозамещением софта в России

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская и министр цифрового развития и связи Свердловской области Михаил Пономарьков Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге решили биться за место под солнцем для российских IT-компаний. Во вторник, 5 сентября, здесь началась конференция «Отечественный софт: путь к технологическому суверенитету». На ней представители промышленных предприятий Свердловской области встретились с программистами, чтобы обсудить, как импортозамещать программное обеспечение в промышленности. Среди участников конференции была и президент ГК InfoWatch Наталья Касперская (бывшая супруга знаменитого программиста Евгения Касперского, - Прим. Ред.).

- Часто высказывают претензии, что ну вот русский софт недостаточно может быть продвинут или недостаточно соответствует функционалу иностранных решений, - отметила на конференции Наталья Касперская. - Что на это хочется сказать? Многие годы наши предприятия инвестировали деньги в иностранцев. А российские разработчики питались крошками со стола. Ну, вот что они смогли на эти крохи вырастить – то выросло. Сейчас я надеюсь, что с вашей помощью, уважаемые промышленники, мы будем эту ситуацию менять, потому что отечественные разработчики со своей стороны конечно готовы свои решения улучшать, подводить под требования заказчика, совершенствовать, развивать и так далее.

IT-конференция проходила в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера Фото: Данил СВЕЧКОВ

Как отметила Наталья Касперская, около 30 лет иностранные IT-компании были в России на слуху из-за возможностей по саморекламе, которых не было у отечественных разработчиков. Из-за этого случилась необычная ситуация – в реестре отечественных программ насчитывается уже больше 16 тысяч продуктов, но не многие о них знают.

- У нас на самом деле есть что показать, - добавила Наталья Касперская. - В отдельных классах мы практически полностью провели импортозамещение. Например, в информационной безопасности. Я работаю в классе защиты от утечек. У нас объем иностранного софта на момент начала СВО был около 2%. Эти 2% ушли – никто и не заметил. А в классе промышленного программного обеспечения это не так. Там подавляющее большинство занимали иностранные производители. Поэтому для этого класса это некий острый вопрос, как импортозамещаться.

Сама конференция проходила в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера. Среди тем, которые обсуждали участники, были, например «Отечественное инженерное ПО для промышленности» и «Куда перейти с Microsoft».

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