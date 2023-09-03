Машина влетела в столб на большой скорости. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 17-летняя девушка впала в кому после жуткой аварии. ДТП произошло 3 сентября. Она села за руль «девятки», не имея водительских прав. В 04.37 утра девушка не справилась с управлением и на большой скорости влетела в столб.

- В результате ДТП пострадала несовершеннолетний водитель, которая после аварии находится в коме, а также двое пассажиров – 22 и 17 лет. Они с различными травмами доставлены в лечебные учреждения, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

На данный момент о состоянии 17-летней девушки больше ничего не известно. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД, ее госпитализировали в Детская городская клиническая больница № 9. Дозвониться туда пока не удалось.

На месте работали сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Госавтоинспекция призывает родителей и иных законных представителей не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами, - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 сентября два человека погибли в горящей машине в жутком ДТП под Алапаевском. Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся. В результате аварии погибли двое пассажиров: 18-летня сестра водителя и ее пасынок, 16-летний подросток. Водителя со множеством травм доставили в больницу Алапаевска, после чего ее задержали.

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