На Урале погиб школьник после линейки 1 Сентября

Предположительно, подростку стало плохо на прогулке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском 1 сентября произошла трагедия. Компания местных школьников после праздничной линейки собрались вместе, чтобы погулять. Как рассказывали очевидцы, внезапно одному из подростков стало плохо, врачи не успели спасти мальчика.

По данным «КП-Екатеринбург», погибший ребенок вдыхал газ из зажигалки, но в определенный момент вдохнул слишком много. Эту же версию озвучили в прокуратуре Каменска-Уральского, где уже начали проверку.

- Установлено, что 1 сентября поступило сообщение о гибели несовершеннолетнего мальчика. По предварительной информации, в дневное время подросток во время прогулки внезапно почувствовал себя плохо, предположительно от вдыхания паров газовой смеси из баллона, упал на землю, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подростки, которые были рядом с ним, вызвали скорую помощь. Однако прибывшие на место ЧП медики застали школьнка уже мертвым. В кармане у погибшего нашли баллончик с газом для заправки зажигалок. Ребенок воспитывался в полной семье, учился в восьмом классе. На учете в органах системы профилактики не состоял.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит соблюдение требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе даст правовую оценку деятельности органов системы профилактики по работе с указанным подростком и его семьей, - заключили в прокуратуре.

В Следственном комитете по Свердловской области на данный момент от официальных комментариев воздерживаются.

Также сейчас в Каменске-Уральском до сих пор расследуется загадочная гибель 16-летней девушки. Выпускница девятого класса исчезла вечером 8 августа. Она вернулась из Екатеринбурга на поздней электричке. До дома ей нужно было пройти около 6 километров. Дорога пролегала в том числе через лес. Что произошло дальше – до сих пор доподлинно неизвестно.

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