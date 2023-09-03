В Екатеринбурге 17-летняя девушка устроила ДТП с тремя пострадавшими

Водитель и двое пассажиров госпитализированы с травмами. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге после ДТП госпитализировали троих пострадавших. Среди них двое несовершеннолетних. Авария произошла 3 сентября на Химмаше в 04.37 утра. В это время 17-летняя девушка на «девятке» влетела в столб.

- В результате ДТП пострадали несовершеннолетний водитель – девушка 17 лет и 2 пассажира – 22 и 17 лет, которые с различными травмами доставлены в лечебные учреждения, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу.

Известно, что девушка управляла машиной без водительских прав. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

На месте работали сотрудники пожарной службы и скорой помощи. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

- Госавтоинспекция призывает родителей и иных законных представителей не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами, - добавили в ведомстве.

Напомним, 2 сентября два человека погибли в горящей машине в жутком ДТП под Алапаевском. Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево, после чего загорелся.

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