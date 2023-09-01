Обнаружен телефон умершей в лесу девочки из Каменска-Уральского

Девушку перед гибелью преследовал велосипедист. Фото: соцсети, скриншот видео

Силовики нашли пропавший телефон 16-летней школьницы, которая была найдена мертвой в лесу. Со своего смартфона она перед смертью публиковала посты в своем telegram-канале, в которых просила не убивать ее. Видеоролики накануне гибели отправляла и своему молодому человеку. Позднее, гаджет бесследно исчез, как и ее персональный канал в мессенджере.

Телефон девочки прятал велосипедист. Фото: соцсети

Как оказалось, пропавший телефон девочки был у подозреваемого в убийстве мужчины-велосипедиста.

- Со слов следователя, задержанный велосипедист показал место, где закопал телефон. При этом обвинения в убийстве, он не признает. Говорит, что увидел, как девочка, ложится в яму, подошел и забрал телефон. После он решил от него избавиться и закопал смартфон в лесу. Я считаю, что это он мог с дочкой что-то сделать, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец погибшей Александр Ильиных.

Девочка росла в многодетной семье. Фото: соцсети

Ранее, на записях с камер видеонаблюдения увидели мужчину на велосипеде, который ехал за школьницей по пути. Отец девочки был уверен, что ее преследователь затем вернулся назад по маршруту девочки.

Напомним, что девушка 8 августа возвращалась в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга, но не успела на автобус. И тогда школьница решила вернуться домой пешком. В СКР пока официально не комментируют произошедшее.

Родные девочки рассказывали, что изначально причиной ее гибели стала передозировка наркотиками. Однако, близкие характеризовали ее, как спокойную и домашнюю. После произошедшего областной СК завел дело об убийстве.

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