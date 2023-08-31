Фен, который идет на пользу: PHD 2250TDi не просто укладывает волосы, но и заботится об их здоровье

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Как часто можно пользоваться феном, чтобы не повредить волосы? Сушите их когда это необходимо, ведь Polaris создал фен PHD 2250TDi, который не просто укладывает волосы, но и заботится об их здоровье. Турмалиновая ионизация lonDefence снимает статический заряд. Отрицательно заряженные ионы смягчают воздействие горячего воздуха и снижают вред, причиняемый регулярной укладкой. Благодаря этим факторам после сушки волосы не электризуются и послушно укладываются в прическу.

Фен с функцией ионизатора защищает волосы от обезвоживания и пересушивания, бережно воздействует на сухие, поврежденные волосы, сохраняет цвет и сияние окрашенных.

Фен подходит как для прямых, так и волнистых волос. В наборе с прибором предусмотрен диффузор, который формирует структурные локоны, а также придает дополнительный объем у корней волос. Кнопка холодного обдува закрепляет созданную укладку. Прибор обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами.

Фен – в белом цвете и подойдет под любой интерьер. Это мощный эргономичный прибор с прорезиненной ручкой Soft Touch. Его удобно держать в руке во время укладки волос. Фен оснащен удобной петлей для подвешивания. Длина шнура – 1,8 метра, что позволяет комфортно сушить волосы. Съемная решетка воздухозаборных отверстий защищает фен от загрязнений.

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